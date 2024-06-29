GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan ve teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme yenileyen Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimler arasında yer alan Nicolo Zaniolo için, İtalyan basını bomba bir iddia ortaya attı ve yeni takımını duyurdu. İşte yıldız ismin bonservis bedeli ve son gelişmeler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
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G.Saray'da geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Nicolo Zaniolo'ya İtalyan ekiplerinin ısrarı sürüyor.
24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili, "Menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da ayrılmak istediğimi biliyor.
Bir çözüm yolu bulunacaktır, Serie A'ya dönmek istiyorum. Bu konuda çok iyimserim." açıklamalarında bulundu.
ZANIOLO'DAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET
Bu açıklamaların üstüne Zaniolo, resmi Instagram hesabından Galatasaray'la ilgili yaptığı tüm paylaşımları sildi.
24 yaşındaki futbolcunun geleceği merak edilirken, transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bilindiği gibi Fiorentina ve Atalanta bir süredir İtalyan oyuncu için G.Saray'la görüşmelerini sürdürüyor.
FIORENTINA'DAN CİMBOM'A DEV TEKLİF!
Corriere dello Sport'a göre; Fiorentina, Galatasaray'ın zorunlu satın alma opsiyonu şartını kabul etti.
Kesenin ağzını açmaya hazırlanan Mor Menekşeler, 5 milyon Euro kiralama ve 15 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklif sundu.
2 Temmuz'da 25 yaşına girecek futbolcu için önümüzdeki günlerde transferin çözülmesi bekleniyor.
Zaniolo geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 39 maça çıkarken 3 gollük katkı sağladı ve 1.290 dakika sahada kaldı.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.
Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.
Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu.
2022 devre arasında ise Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı. 2023 yazında 5 milyon Euro kiralama bedeliyle Aston Villa'ya bir yıllığına kiralandı.
Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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