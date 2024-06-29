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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan ve teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme yenileyen Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimler arasında yer alan Nicolo Zaniolo için, İtalyan basını bomba bir iddia ortaya attı ve yeni takımını duyurdu. İşte yıldız ismin bonservis bedeli ve son gelişmeler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 13:53
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MEHMET GÖKSEL TAŞOVA
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli

Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kamp kadrosunu netleştirmek için büyük mesai harcıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli

Cimbom'un yıldız futbolcularına birçok teklif gelirken, kamp döneminden önce transfer olması beklenen oyuncular da bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli

G.Saray'da geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Nicolo Zaniolo'ya İtalyan ekiplerinin ısrarı sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli

24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili, "Menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da ayrılmak istediğimi biliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli

Bir çözüm yolu bulunacaktır, Serie A'ya dönmek istiyorum. Bu konuda çok iyimserim." açıklamalarında bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli

ZANIOLO'DAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Bu açıklamaların üstüne Zaniolo, resmi Instagram hesabından Galatasaray'la ilgili yaptığı tüm paylaşımları sildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli

24 yaşındaki futbolcunun geleceği merak edilirken, transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli

Bilindiği gibi Fiorentina ve Atalanta bir süredir İtalyan oyuncu için G.Saray'la görüşmelerini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli

FIORENTINA'DAN CİMBOM'A DEV TEKLİF!

Corriere dello Sport'a göre; Fiorentina, Galatasaray'ın zorunlu satın alma opsiyonu şartını kabul etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli

Kesenin ağzını açmaya hazırlanan Mor Menekşeler, 5 milyon Euro kiralama ve 15 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklif sundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli

2 Temmuz'da 25 yaşına girecek futbolcu için önümüzdeki günlerde transferin çözülmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli

Zaniolo geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 39 maça çıkarken 3 gollük katkı sağladı ve 1.290 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli

Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli

Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli

2022 devre arasında ise Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı. 2023 yazında 5 milyon Euro kiralama bedeliyle Aston Villa'ya bir yıllığına kiralandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli

Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...

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