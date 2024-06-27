Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, iki ezeli rakibin peşinde olduğu yıldız futbolcuyu duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 12:18
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'de tarihi bir sezonu geride bıraktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek

Sarı-kırmızılılar, topladığı 102 puanla lig rekorunu kırdı ve sezonu şampiyonlukla tamamladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek

Sarı-lacivertlilerse topladığı 99 puanla kulüp rekoru kırmasına rağmen sezonu 2. sırada noktaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek

Gelecek sezon da şampiyonluk mücadelesi verecek olan ezeli rakipler, yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek

İki takımın da yapacağı transferler merakla beklenirken, Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek

Cimbom'un Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek

Batshuayi'nin sarı-kırmızılılardan yıllık 3 milyon Euro yıllık ücret ve 3 milyon Euro da imza parası alacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe ise ilk transferini sol bek bölgesine yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek

Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek

Kanarya, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek

Yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek

FENERBAHÇE VE GALATASARAY SESSEGNON'UN PEŞİNDE

İngiliz basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Tottenham ile olan sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erecek olan Ryan Sessegnon ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek

8 TALİBİ DAHA VAR

Yorkshire Evening Post kaynaklı haberde İngiliz futbolcuyu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra West Ham United, Fulham, Leeds United, Rangers, Atalanta, Monza, Real Betis ve Como da istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek

Ryan Sessegnon, geçtiğimiz sezon uyluk sakatlığı nedeniyle 1'i FA Cup, 1'i Premier Lig 2 olmak üzere iki maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek

Toplam 44 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek

Tottenham'ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmayacağı Sessegnon'un İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek

Sol bek, sol kanat ve orta sahanın solunda oynayabilen 1.78 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.

Çek futbolcudan maç sonu skandal açıklama!
İngiltere'de gol kralı olmuştu! Şimdi ise G.Saray'a geliyor
DİĞER
Radikal karar! Ünlü oyuncu İlker Ayrık’ın yeni mesleği şaşırttı! Sosyal medyada gündem oldu
MSB'den "Üçüncü Dünya Savaşı ihtimali ve TSK'nın hazırlık durumu" açıklaması: Ordumuz her türlü senaryoya hazır
Eski öğrencisinden Mou'ya F.Bahçe için flaş uyarı!
Fenerbahçe'de Livakovic sürprizi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Paylaşımı heyecan yarattı
40 milyon Euro'luk dev transfer kapışması!
MERKEZ BANKASI HAZİRAN FAİZ KARARI 2024
İZMİR TİRE KÖFTE TARİFİ | Tire köfte nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Esenyurt su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (27 Haziran)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek F.Bahçe ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek 12:18
Fenerbahçe'de Livakovic sürprizi! Fenerbahçe'de Livakovic sürprizi! 12:06
Türkiye - Filipinler basketbol maçı canlı izleme linki Türkiye - Filipinler basketbol maçı canlı izleme linki 11:58
Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Paylaşımı heyecan yarattı Galatasaray'da flaş Zaha gelişmesi! Paylaşımı heyecan yarattı 11:56
NBA'de 2024 draft seçimi gerçekleşti! NBA'de 2024 draft seçimi gerçekleşti! 11:43
Kanarya'da hazırlıklar sürüyor Kanarya'da hazırlıklar sürüyor 11:23
Daha Eski
Eski öğrencisinden Mou'ya F.Bahçe için flaş uyarı! Eski öğrencisinden Mou'ya F.Bahçe için flaş uyarı! 11:10
Günün transfer bombası! Barış Alper... Günün transfer bombası! Barış Alper... 11:07
Fenerbahçe'de Çağlar gelişmesi! Bonservis bedeli... Fenerbahçe'de Çağlar gelişmesi! Bonservis bedeli... 10:22
Köhn'e dev teklif! Bunu kimse beklemiyordu Köhn'e dev teklif! Bunu kimse beklemiyordu 09:34
F.Bahçe'nin yıldızı Fransa yolunda! F.Bahçe'nin yıldızı Fransa yolunda! 09:31
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! 09:25