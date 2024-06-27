TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, iki ezeli rakibin peşinde olduğu yıldız futbolcuyu duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Gelecek sezon da şampiyonluk mücadelesi verecek olan ezeli rakipler, yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.
İki takımın da yapacağı transferler merakla beklenirken, Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.
Cimbom'un Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Batshuayi'nin sarı-kırmızılılardan yıllık 3 milyon Euro yıllık ücret ve 3 milyon Euro da imza parası alacağı öğrenildi.
İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe ise ilk transferini sol bek bölgesine yaptı.
Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.
Kanarya, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY SESSEGNON'UN PEŞİNDE
İngiliz basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Tottenham ile olan sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erecek olan Ryan Sessegnon ile ilgileniyor.
8 TALİBİ DAHA VAR
Yorkshire Evening Post kaynaklı haberde İngiliz futbolcuyu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra West Ham United, Fulham, Leeds United, Rangers, Atalanta, Monza, Real Betis ve Como da istiyor.
Ryan Sessegnon, geçtiğimiz sezon uyluk sakatlığı nedeniyle 1'i FA Cup, 1'i Premier Lig 2 olmak üzere iki maçta forma giydi.
Toplam 44 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Tottenham'ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmayacağı Sessegnon'un İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erecek.
Sol bek, sol kanat ve orta sahanın solunda oynayabilen 1.78 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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