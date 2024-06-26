TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sağ bek için rota Nordi Mukiele! İşte istenen bonservis bedeli

2022'den beri PSG'de oynayan 26 yaşındaki sağ bekin kulübü ile kontratı 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

Takvim'de yer alan habere göre; Sağ bek dışında stoper ve sağ açıkta da oynayabilen 1.87 boyundaki için PSG'nin 12 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.