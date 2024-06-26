Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sağ bek için rota Nordi Mukiele! İşte istenen bonservis bedeli

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sağ bek için rota Nordi Mukiele! İşte istenen bonservis bedeli

Yeni transferleri sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Galatasaray'da gözler sağ bek bölgesine çevrildi. Serge Aurier'den istediği performansı Sarı kırmızılı yönetim, PSG'nin yıldızı için transfer pazarlığına başladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sağ bek için rota Nordi Mukiele! İşte istenen bonservis bedeli

Yeni transferlerini sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sağ bek için rota Nordi Mukiele! İşte istenen bonservis bedeli

Dursun Özbek'in "2, 8 ve 10 numarada transfer yapmayı düşünüyoruz" ifadelerinin ardından Cimbom'da rota sağ bek bölgesine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sağ bek için rota Nordi Mukiele! İşte istenen bonservis bedeli

Sacha Boey'in satışından sonra Serge Aurier'i kiralayan Galatasaray, Fildişili futbolcudan beklediği verimi alamamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sağ bek için rota Nordi Mukiele! İşte istenen bonservis bedeli

Yeni sezona tartışmasız bir sağ bekle başlamak isteyen Okan Buruk teknik direktörlüğündeki Cimbom, Fransız devi PSG'de oynayan Nordi Mukiele'ye gözünü çevirmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sağ bek için rota Nordi Mukiele! İşte istenen bonservis bedeli

2022'den beri PSG'de oynayan 26 yaşındaki sağ bekin kulübü ile kontratı 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sağ bek için rota Nordi Mukiele! İşte istenen bonservis bedeli

Takvim'de yer alan habere göre; Sağ bek dışında stoper ve sağ açıkta da oynayabilen 1.87 boyundaki için PSG'nin 12 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sağ bek için rota Nordi Mukiele! İşte istenen bonservis bedeli

Aslan'ın ise bu rakamı düşürmeye çalıştığı ve pazarlıkların devam ettiği belirlendi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sağ bek için rota Nordi Mukiele! İşte istenen bonservis bedeli

Mukiele, geçen sezon 20 maçta gol katkısı sağlayamazken 1 asist üretti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sağ bek için rota Nordi Mukiele! İşte istenen bonservis bedeli

Futbolcu daha önce Almanya'da Leipzig ve Fransa'da Montpellier ekiplerinde de forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sağ bek için rota Nordi Mukiele! İşte istenen bonservis bedeli

NORDI MUKIELE KİMDİR?
Paris St. Germain takımında Defans mevkinde forma giyen Nordi Mukiele, 01 Kasım 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sağ bek için rota Nordi Mukiele! İşte istenen bonservis bedeli

187 cm boyunda ve 84 kilo olan Nordi Mukiele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

F.Bahçe transferi bitiriyor! İşte bonservis bedeli
Vakıf Katılım
DİĞER
Bir döneme damga vurmuştu! Hepimiz onu Asena olarak tanıyoruz ama… "Gerçek adı hiç tahmin ettiğim gibi değilmiş"
AK Parti'de kritik MYK | Neler konuşuldu? Başkan Erdoğan talimat verdi: Bu işi bir an önce neticelendirin
Bissaka'dan Cimbom'a yanıt!
Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'a İlkay müjdesi!
Bissaka'dan Cimbom'a yanıt!
Deprem mi oldu son dakika 26 Haziran
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye gruptan nasıl çıkar, çıkarsa rakibi kim olur? Türkiye gruptan nasıl çıkar, çıkarsa rakibi kim olur? 01:22
EURO 2024 FİNAL TARİHİ EURO 2024 FİNAL TARİHİ 01:00
Cardoso'ya en iyi teklif G.Saray'dan geldi! Cardoso'ya en iyi teklif G.Saray'dan geldi! 00:24
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! 00:24
Rafa Silva İstanbul'da! İşte ilk sözleri Rafa Silva İstanbul'da! İşte ilk sözleri 00:24
Beşiktaş Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi! Beşiktaş Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi! 00:24
Daha Eski
F.Bahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu! F.Bahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu! 00:24
Ertuğrul Doğan Onuachu transferini duyurdu! Ertuğrul Doğan Onuachu transferini duyurdu! 00:24
Fırtına'dan bir transfer daha! Resmi açıklama geldi Fırtına'dan bir transfer daha! Resmi açıklama geldi 00:24
Fırtına John Lundstram'ı KAP'a bildirdi! Fırtına John Lundstram'ı KAP'a bildirdi! 00:24
Fırtına bir transferi daha açıkladı! Fırtına bir transferi daha açıkladı! 00:24
Resmi açıklama geldi! O bölgelere transfer yapılacak Resmi açıklama geldi! O bölgelere transfer yapılacak 00:24