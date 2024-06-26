TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sağ bek için rota Nordi Mukiele! İşte istenen bonservis bedeli
Yeni transferleri sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Galatasaray'da gözler sağ bek bölgesine çevrildi. Serge Aurier'den istediği performansı Sarı kırmızılı yönetim, PSG'nin yıldızı için transfer pazarlığına başladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Yeni sezona tartışmasız bir sağ bekle başlamak isteyen Okan Buruk teknik direktörlüğündeki Cimbom, Fransız devi PSG'de oynayan Nordi Mukiele'ye gözünü çevirmiş durumda.
2022'den beri PSG'de oynayan 26 yaşındaki sağ bekin kulübü ile kontratı 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Sağ bek dışında stoper ve sağ açıkta da oynayabilen 1.87 boyundaki için PSG'nin 12 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.
Aslan'ın ise bu rakamı düşürmeye çalıştığı ve pazarlıkların devam ettiği belirlendi.
Mukiele, geçen sezon 20 maçta gol katkısı sağlayamazken 1 asist üretti.
Futbolcu daha önce Almanya'da Leipzig ve Fransa'da Montpellier ekiplerinde de forma giydi.
NORDI MUKIELE KİMDİR?
Paris St. Germain takımında Defans mevkinde forma giyen Nordi Mukiele, 01 Kasım 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.
187 cm boyunda ve 84 kilo olan Nordi Mukiele, Sağ ayağını kullanmaktadır.
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