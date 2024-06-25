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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan o ismin transferine ret! Gitmesine izin vermedi

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, teknik direktör Okan Buruk o ismin gitmesine izin vermedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 14:38
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan o ismin transferine ret! Gitmesine izin vermedi

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da, hareketli günler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan o ismin transferine ret! Gitmesine izin vermedi

Yeni sezonda da şampiyon ünvanını sürdürmek isteyen Cimbom, transferde düğmeye bastı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan o ismin transferine ret! Gitmesine izin vermedi

G.Saray'da birçok isme transfer teklifi gelirken, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kararlar veriliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan o ismin transferine ret! Gitmesine izin vermedi

EMİN BAYRAM'A VİZE YOK!

50 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçiren Emin Bayram'ı yeni sezon kampında deneyeceğini iletti.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan o ismin transferine ret! Gitmesine izin vermedi

Bu gelişme üzerine sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki stopere gelen teklifleri birer birer geri çevirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan o ismin transferine ret! Gitmesine izin vermedi

Genç savunmacı, ana planlamada yer alırsa Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyor. Aksi halde forma giymek için ayrılmayı düşünüyor.

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