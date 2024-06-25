GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan o ismin transferine ret! Gitmesine izin vermedi
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, teknik direktör Okan Buruk o ismin gitmesine izin vermedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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EMİN BAYRAM'A VİZE YOK!
50 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçiren Emin Bayram'ı yeni sezon kampında deneyeceğini iletti.
Bu gelişme üzerine sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki stopere gelen teklifleri birer birer geri çevirdi.
Genç savunmacı, ana planlamada yer alırsa Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyor. Aksi halde forma giymek için ayrılmayı düşünüyor.
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