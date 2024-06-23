TRANSFER HABERLERİ | EURO 2024'ün yıldızı Galatasaray'a çok yakın!
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı-kırmızılılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak yönetim EURO 2024'ün o yıldızını kadroya katarak taraftarlarına büyük bir sürpriz yapacak. İşte haberin detayları...
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EURO 2024'te boy gösteren 29 yaşındaki Fransız oyuncuya talip olan Aslan, 'Turnuva sonrasında görüşelim' yanıtını aldı.
DEVLER PEŞİNDE
Sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Cimbom'un bu transferde işi çok kolay gözükmüyor.
35 milyon euro'luk piyasa değeriyle dikkat çeken Rabiot'un peşinde birçok Avrupa devi bulunuyor.
Karanını EURO 2024 sonrasında verecek yıldız oyuncu, 2019'dan bu yana Juventus forması giyiyor.
Bedelsiz olarak imza attığı İtalyan ekibinde 212 maça çıkan tecrübeli orta saha, 22 gol ve 15 asistlik performans gösterdi.
FRANSA'NIN BANKOSU
Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Adrien Rabiot'tan vazgeçmiyor.
EURO 2024'te Avusturya ve Hollanda maçlarında forma giyen yıldız oyuncu, şu ana kadar milli formayla 45 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistle oynadı.
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