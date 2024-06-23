Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | EURO 2024'ün yıldızı Galatasaray'a çok yakın!

TRANSFER HABERLERİ | EURO 2024'ün yıldızı Galatasaray'a çok yakın!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı-kırmızılılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak yönetim EURO 2024'ün o yıldızını kadroya katarak taraftarlarına büyük bir sürpriz yapacak. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | EURO 2024'ün yıldızı Galatasaray'a çok yakın!

Orta sahaya yıldız takviyesi yapacak Galatasaray'da arayışlar devam ediyor.

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TRANSFER HABERLERİ | EURO 2024'ün yıldızı Galatasaray'a çok yakın!

Fofana, Goretzka, McTominay gibi yıldızlarla temasta olan sarı-kırmızılılar, bir dünya yıldızını daha listesine ekledi.

TRANSFER HABERLERİ | EURO 2024'ün yıldızı Galatasaray'a çok yakın!

Juventus'la sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot, Galatasaray'ın büyük hedefleri arasındaki yerini aldı.

TRANSFER HABERLERİ | EURO 2024'ün yıldızı Galatasaray'a çok yakın!

EURO 2024'te boy gösteren 29 yaşındaki Fransız oyuncuya talip olan Aslan, 'Turnuva sonrasında görüşelim' yanıtını aldı.

TRANSFER HABERLERİ | EURO 2024'ün yıldızı Galatasaray'a çok yakın!

DEVLER PEŞİNDE

Sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Cimbom'un bu transferde işi çok kolay gözükmüyor.

TRANSFER HABERLERİ | EURO 2024'ün yıldızı Galatasaray'a çok yakın!

35 milyon euro'luk piyasa değeriyle dikkat çeken Rabiot'un peşinde birçok Avrupa devi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | EURO 2024'ün yıldızı Galatasaray'a çok yakın!

Karanını EURO 2024 sonrasında verecek yıldız oyuncu, 2019'dan bu yana Juventus forması giyiyor.

TRANSFER HABERLERİ | EURO 2024'ün yıldızı Galatasaray'a çok yakın!

Bedelsiz olarak imza attığı İtalyan ekibinde 212 maça çıkan tecrübeli orta saha, 22 gol ve 15 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ | EURO 2024'ün yıldızı Galatasaray'a çok yakın!

FRANSA'NIN BANKOSU

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Adrien Rabiot'tan vazgeçmiyor.

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