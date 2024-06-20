Galatasaray transferi bitiriyor! Nordin Amrabat devrede...
Son dakika spor haberleri...Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi orta saha için gündemine yine o ismi aldı. Galatasaray'ın bu transferinde eski futbolcusunun devreye gireceği öğrenildi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 07:24
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Yapılan görüşmeler sonrasında tarafların büyük oranda anlaştığı ileri sürüldü.
Galatasaray'ın bu transferi imza aşamasına getirmesindeki en büyük etkenlerden birinin de Sofyan'ın abisi Nordin olduğu vurgulandı.
2012-15 yılları arasında Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat'ın kardeşiyle görüştüğü hem Galatasaray'ı hem Türkiye'yi hem de sarı-kırmızılı taraftarları anlattığı öğrenildi.
Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray'ı da takibe almıştı.
Bonservisi İtalya Serie A ekibi Fiorentina'da bulunan 27 yaşındaki orta saha, kiralık geçirdiği Manchester United'da 30 maçta şans buldu
Yıldız oyuncu bu maçlarda gol ve asist üretemedi.
Nordin Ambarat'ın piyasa değeri ise 300 bin euro.
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