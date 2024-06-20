Haberler Galatasaray Galatasaray transferi bitiriyor! Nordin Amrabat devrede...

Galatasaray transferi bitiriyor! Nordin Amrabat devrede...

Son dakika spor haberleri...Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi orta saha için gündemine yine o ismi aldı. Galatasaray'ın bu transferinde eski futbolcusunun devreye gireceği öğrenildi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 07:24
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Galatasaray transferi bitiriyor! Nordin Amrabat devrede...

Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

Galatasaray transferi bitiriyor! Nordin Amrabat devrede...

Torreira'nın yanına kaliteli bir isim katmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray transferi bitiriyor! Nordin Amrabat devrede...

Sky Sport'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Faslı oyuncunun transferinde sona yaklaştı.

Galatasaray transferi bitiriyor! Nordin Amrabat devrede...

Yapılan görüşmeler sonrasında tarafların büyük oranda anlaştığı ileri sürüldü.

Galatasaray transferi bitiriyor! Nordin Amrabat devrede...

Galatasaray'ın bu transferi imza aşamasına getirmesindeki en büyük etkenlerden birinin de Sofyan'ın abisi Nordin olduğu vurgulandı.

Galatasaray transferi bitiriyor! Nordin Amrabat devrede...

2012-15 yılları arasında Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat'ın kardeşiyle görüştüğü hem Galatasaray'ı hem Türkiye'yi hem de sarı-kırmızılı taraftarları anlattığı öğrenildi.

Galatasaray transferi bitiriyor! Nordin Amrabat devrede...

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray'ı da takibe almıştı.

Galatasaray transferi bitiriyor! Nordin Amrabat devrede...

Bonservisi İtalya Serie A ekibi Fiorentina'da bulunan 27 yaşındaki orta saha, kiralık geçirdiği Manchester United'da 30 maçta şans buldu

Galatasaray transferi bitiriyor! Nordin Amrabat devrede...

Yıldız oyuncu bu maçlarda gol ve asist üretemedi.

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