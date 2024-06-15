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TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a piyango! Menajeri teklif getirdi

Süper Lig'de üst üste 2 sezonu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray'da yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Sezon başında Shakhtar Donetsk'ten transfer edilen Tete beklentileri karşılayamadı. Yıldız ismin menajeri sarı kırmızılılara teklif getirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 09:57
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TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a piyango! Menajeri teklif getirdi

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da transfer operasyonu başladı.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a piyango! Menajeri teklif getirdi

Avrupa kupalarında başarılı olmak için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı yönetim bir yandan kadroya katılacak isimleri belirlerken diğer yandan da yıldız isimlere gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a piyango! Menajeri teklif getirdi

Sezon başında Shakhtar Donetsk'ten transfer edilen Tete Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a piyango! Menajeri teklif getirdi

Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan oyuncunun ayrılığına yeşil ışık yakıldı.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a piyango! Menajeri teklif getirdi

Piyasası olan Tete'nin menajeri, sarı-kırmızılı kulübe teklif getirdi.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a piyango! Menajeri teklif getirdi

Brezilya'dan talipleri olan 24 yaşındaki oyuncuya Suudi Arabistan'dan alıcı çıktı.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a piyango! Menajeri teklif getirdi

8 milyon euro'yla Galatasaray'ın kapısını çalan Al Ahli'nin teklifinin yeterli bulunmadığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a piyango! Menajeri teklif getirdi

Galatasaray'da 44 maçta görev alan Brezilyalı oyuncu 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a piyango! Menajeri teklif getirdi

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız oyuncunun 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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