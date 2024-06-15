TRANSFER HABERİ - Tete'den Galatasaray'a piyango! Menajeri teklif getirdi
Süper Lig'de üst üste 2 sezonu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray'da yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Sezon başında Shakhtar Donetsk'ten transfer edilen Tete beklentileri karşılayamadı. Yıldız ismin menajeri sarı kırmızılılara teklif getirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan oyuncunun ayrılığına yeşil ışık yakıldı.
Piyasası olan Tete'nin menajeri, sarı-kırmızılı kulübe teklif getirdi.
Brezilya'dan talipleri olan 24 yaşındaki oyuncuya Suudi Arabistan'dan alıcı çıktı.
8 milyon euro'yla Galatasaray'ın kapısını çalan Al Ahli'nin teklifinin yeterli bulunmadığı öğrenildi.
Galatasaray'da 44 maçta görev alan Brezilyalı oyuncu 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız oyuncunun 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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