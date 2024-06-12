Galatasaray'ın yeni transferi Fenerbahçe'den! İşte o isim
Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Birçok mevki için arayışlarda bulunan sarı-kırmızılılar, kiralık sözleşmesi sona eren Carlos Vinicius yerine takviye planlıyor. Mauro Icardi'ye alternatif arayışındaki Cimbom, bonservisi Fenerbahçe'de olan o isim için harekete geçti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye alternatif arayışlarında olan yönetim, golcü adaylarını belirledi.
Avrupa ve Süper Lig için geniş bir kadro kurmayı amaçlayan kurmaylar, ezeli rakibi Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor.
UMUT NAYİR LİSTEDE!
Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Umut Nayir'i gözüne kestirdi.
Transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyu serbest bırakması beklenecek.
Umut Nayir ile bir görüşme yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi, golcü oyuncunun yedek kalmayı sorun etmemesi halinde teklif hazırlayacak.
Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Pendikspor'da 23 Süper Lig maçında forma giydi.
Bu müsabakalarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Umut Nayir'in Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
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