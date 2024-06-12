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Galatasaray'ın yeni transferi Fenerbahçe'den! İşte o isim

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Birçok mevki için arayışlarda bulunan sarı-kırmızılılar, kiralık sözleşmesi sona eren Carlos Vinicius yerine takviye planlıyor. Mauro Icardi'ye alternatif arayışındaki Cimbom, bonservisi Fenerbahçe'de olan o isim için harekete geçti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 10:46
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Galatasaray'ın yeni transferi Fenerbahçe'den! İşte o isim

Yaz transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Fenerbahçe'den! İşte o isim

Teknik direktör Okan Buruk'un istediği mevkilere takviye planlayan sarı-kırmızılılarda eksik bölgeler belirlendi.

Galatasaray'ın yeni transferi Fenerbahçe'den! İşte o isim

Önümüzdeki sezon hücumda sıkıntı yaşamamak isteyen Aslan, bu bölgede de alternatifler yaratacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Fenerbahçe'den! İşte o isim

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye alternatif arayışlarında olan yönetim, golcü adaylarını belirledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Fenerbahçe'den! İşte o isim

Avrupa ve Süper Lig için geniş bir kadro kurmayı amaçlayan kurmaylar, ezeli rakibi Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Fenerbahçe'den! İşte o isim

UMUT NAYİR LİSTEDE!
Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Umut Nayir'i gözüne kestirdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Fenerbahçe'den! İşte o isim

Transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyu serbest bırakması beklenecek.

Galatasaray'ın yeni transferi Fenerbahçe'den! İşte o isim

Umut Nayir ile bir görüşme yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi, golcü oyuncunun yedek kalmayı sorun etmemesi halinde teklif hazırlayacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Fenerbahçe'den! İşte o isim

Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Pendikspor'da 23 Süper Lig maçında forma giydi.

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