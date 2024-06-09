TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Griezmann çalımı! Bonservisi belli oldu
Galatasaray, Atletico Madrid'in 33 yaşındaki dünyaca ünlü forveti Antoine Griezmann için harekete geçti. Fenerbahçe'nin de gündemine gelen yıldız futbolcu için düğmeye basıldı. Sportif direktör Cenk Ergün, Griezmann için İspanyol deviyle görüştü. Cimbom'un transferini bitirmek istediği süper yıldızın maliyeti belli oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden yönetim, transferde büyük düşünüyor.
Avrupa'da da başarı yakalayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Cimbom, dünyaca ünlü yıldızları listesine aldı.
Sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid'in süper yıldızı Antoine Griezmann'ın peşine düştü...
Sportif direktör Cenk Ergün'ün piyasa değeri 25 milyon euro olan 33 yaşındaki hücum oyuncusu için İspanyol devi ile ilk teması kurduğu vurgulanıyor.
BONSERVİSİ 12 MİLYON EURO!
Atletico, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu için 12 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
Forvet, 10 numara ve sol kanatta görev yapabilen Griezmann ise yıllık 10 milyon euro talep ediyor.
Fransa Milli Takımı ile çıktığı 128 maçta 44 gol atan ünlü yıldız, birkaç gün önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
Geride bıraktığımız sezonda 48 resmi maça çıkan Griezmann, 24 gol ve 8 asistlik katkısıyla dikkat çekti.
Santrfor, forvet arkası ve kanat bölgelerinde görev yapabilen yıldız oyuncunun Atletico Madrid'deki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
DİĞER