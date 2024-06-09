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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Griezmann çalımı! Bonservisi belli oldu

Galatasaray, Atletico Madrid'in 33 yaşındaki dünyaca ünlü forveti Antoine Griezmann için harekete geçti. Fenerbahçe'nin de gündemine gelen yıldız futbolcu için düğmeye basıldı. Sportif direktör Cenk Ergün, Griezmann için İspanyol deviyle görüştü. Cimbom'un transferini bitirmek istediği süper yıldızın maliyeti belli oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Griezmann çalımı! Bonservisi belli oldu

Son şampiyon Galatasaray, transferde yüzyılın bombasını patlatmak için kollarını sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Griezmann çalımı! Bonservisi belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden yönetim, transferde büyük düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Griezmann çalımı! Bonservisi belli oldu

Avrupa'da da başarı yakalayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Cimbom, dünyaca ünlü yıldızları listesine aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Griezmann çalımı! Bonservisi belli oldu

Sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid'in süper yıldızı Antoine Griezmann'ın peşine düştü...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Griezmann çalımı! Bonservisi belli oldu

Sportif direktör Cenk Ergün'ün piyasa değeri 25 milyon euro olan 33 yaşındaki hücum oyuncusu için İspanyol devi ile ilk teması kurduğu vurgulanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Griezmann çalımı! Bonservisi belli oldu

BONSERVİSİ 12 MİLYON EURO!
Atletico, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu için 12 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Griezmann çalımı! Bonservisi belli oldu

Forvet, 10 numara ve sol kanatta görev yapabilen Griezmann ise yıllık 10 milyon euro talep ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Griezmann çalımı! Bonservisi belli oldu

Fransa Milli Takımı ile çıktığı 128 maçta 44 gol atan ünlü yıldız, birkaç gün önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Griezmann çalımı! Bonservisi belli oldu

Geride bıraktığımız sezonda 48 resmi maça çıkan Griezmann, 24 gol ve 8 asistlik katkısıyla dikkat çekti.

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