Galatasaray'da yönetimi çıldırtan Wilfried Zaha gerçeği! Şampiyonluk sonrası...

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar sezonu çifte kupa ile tamamladı.
Cimbom'da elde edilen bu başarılarda bazı futbolcular gösterdikleri performansla büyük alkış aldılar.
Bazı isimler ise performansları nedeniyle taraftarlardan büyük tepki gördüler.
Bu futbolculardan birisi de Wilfried Zaha oldu.
Fildişili yıldız çok büyük umutlarla transfer olduğu Galatasaray'da performansıyla beklentilerin altında kaldı.
Son olarak oyuncuyla ilgili ortaya çıkan o gerçek sarı-kırmızılı camiayı resmen hayrete düşürdü.
Sabah'ın derlediği habere göre şampiyon tamamlanan sezonda kasasına 241.6 milyon TL (6.9 milyon Euro) koymayı başaran sarı-kırmızılılar, 6.7 milyon Euro'sunu Fildişili sol kanada imza parası ve yıllık ücret olarak verdi.
İsteksiz tavırlarıyla teknik heyete saç baş yoldururken yatırımın karşılığını veremediği gibi 1 yıllık maliyetiyle de Cimbom'un 1 sezonunu harcadı.
Zaha'ya bonservisi elinde olduğu için 2.33 milyon Euro imza parası ve 4.35 milyon Euro da senelik ücret veren Cimbom'un kasasından toplamda 6.7 milyon Euro çıktı.
2 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Cimbom, takıma katkıda bulunması için aldığı 31 yaşındaki yıldız ismi tüm sezon boyunca Futbol Federasyonu'ndan kazandığı paranın neredeyse tamamını ödedi.
Lige katılım, puan primi, şampiyonluk payı ve son zaferinden 241.6 milyon TL (6.9 milyon Euro) kazanan G.Saray'ın elinde sadece 220 bin Euro kaldı, gerisi ise Zaha'nın cebini doldurdu. Oyuncunun 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.