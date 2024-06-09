Haberler Galatasaray Galatasaray'da yönetimi çıldırtan Wilfried Zaha gerçeği! Şampiyonluk sonrası...

Galatasaray'da yönetimi çıldırtan Wilfried Zaha gerçeği! Şampiyonluk sonrası...

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sezon sonunda Wilfried Zaha ile ilgili ortaya çıkan gerçek, sarı-kırmızılı yönetimi resmen hayrete düşürdü. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 15:25 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 15:27
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da yönetimi çıldırtan Wilfried Zaha gerçeği! Şampiyonluk sonrası...

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı.

Galatasaray'da yönetimi çıldırtan Wilfried Zaha gerçeği! Şampiyonluk sonrası...

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar sezonu çifte kupa ile tamamladı.

Galatasaray'da yönetimi çıldırtan Wilfried Zaha gerçeği! Şampiyonluk sonrası...

Cimbom'da elde edilen bu başarılarda bazı futbolcular gösterdikleri performansla büyük alkış aldılar.

Galatasaray'da yönetimi çıldırtan Wilfried Zaha gerçeği! Şampiyonluk sonrası...

Bazı isimler ise performansları nedeniyle taraftarlardan büyük tepki gördüler.

Galatasaray'da yönetimi çıldırtan Wilfried Zaha gerçeği! Şampiyonluk sonrası...

Bu futbolculardan birisi de Wilfried Zaha oldu.

Galatasaray'da yönetimi çıldırtan Wilfried Zaha gerçeği! Şampiyonluk sonrası...

Fildişili yıldız çok büyük umutlarla transfer olduğu Galatasaray'da performansıyla beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray'da yönetimi çıldırtan Wilfried Zaha gerçeği! Şampiyonluk sonrası...

Son olarak oyuncuyla ilgili ortaya çıkan o gerçek sarı-kırmızılı camiayı resmen hayrete düşürdü.

Galatasaray'da yönetimi çıldırtan Wilfried Zaha gerçeği! Şampiyonluk sonrası...

Sabah'ın derlediği habere göre şampiyon tamamlanan sezonda kasasına 241.6 milyon TL (6.9 milyon Euro) koymayı başaran sarı-kırmızılılar, 6.7 milyon Euro'sunu Fildişili sol kanada imza parası ve yıllık ücret olarak verdi.

Galatasaray'da yönetimi çıldırtan Wilfried Zaha gerçeği! Şampiyonluk sonrası...

İsteksiz tavırlarıyla teknik heyete saç baş yoldururken yatırımın karşılığını veremediği gibi 1 yıllık maliyetiyle de Cimbom'un 1 sezonunu harcadı.

Galatasaray'da yönetimi çıldırtan Wilfried Zaha gerçeği! Şampiyonluk sonrası...

Zaha'ya bonservisi elinde olduğu için 2.33 milyon Euro imza parası ve 4.35 milyon Euro da senelik ücret veren Cimbom'un kasasından toplamda 6.7 milyon Euro çıktı.

Galatasaray'da yönetimi çıldırtan Wilfried Zaha gerçeği! Şampiyonluk sonrası...

2 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Cimbom, takıma katkıda bulunması için aldığı 31 yaşındaki yıldız ismi tüm sezon boyunca Futbol Federasyonu'ndan kazandığı paranın neredeyse tamamını ödedi.

Galatasaray'da yönetimi çıldırtan Wilfried Zaha gerçeği! Şampiyonluk sonrası...

Lige katılım, puan primi, şampiyonluk payı ve son zaferinden 241.6 milyon TL (6.9 milyon Euro) kazanan G.Saray'ın elinde sadece 220 bin Euro kaldı, gerisi ise Zaha'nın cebini doldurdu. Oyuncunun 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

F.Bahçe başkanını seçiyor! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?
G.Saray transfer bombalarını patlatacak!
DİĞER
Bir döneme damga vuran Asuman Krause sosyal medyada gündem oldu! Bu gerçeği duyanlar çok şaşırıyor!
Nuseyrat saldırısının arkasında ABD var! Görüntüler ortaya çıktı: İsrail askerleri Pentagon’un iskelesinden girdi
Ndombele'ye G.Saray sonrası büyük şok!
Mourinho keşfetmişti! İtalyanlar transferi doğruladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ndombele'ye G.Saray sonrası büyük şok!
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı güven tazeledi
TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
AYT EŞİT AĞIRLIK SORU CEVAP 2024 | YKS Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Matematik soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF
AYT SÖZEL SORU CEVAP 2024 | YKS Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ndombele'ye G.Saray sonrası büyük şok! Ndombele'ye G.Saray sonrası büyük şok! 16:37
Arjantin - Ekvador maçı ne zaman? Arjantin - Ekvador maçı ne zaman? 16:19
De Rossi itiraf etti! Zeki Çelik... De Rossi itiraf etti! Zeki Çelik... 16:18
G.Saray'da yönetimi çıldırtan Zaha gerçeği! G.Saray'da yönetimi çıldırtan Zaha gerçeği! 15:25
Kazakistan U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman? Kazakistan U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman? 15:18
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı güven tazeledi Kayserispor Başkanı Ali Çamlı güven tazeledi 15:13
Daha Eski
'Şampiyon ikili' 'Şampiyon ikili' 13:56
Beşiktaş yıldız isim için devreye girdi! Beşiktaş yıldız isim için devreye girdi! 13:39
Özbek'ten Koç'a flaş yanıt! Özbek'ten Koç'a flaş yanıt! 13:20
Hollanda - İzlanda maçı ne zaman? Hollanda - İzlanda maçı ne zaman? 13:17
Çekya - Makedonya maçı ne zaman? Çekya - Makedonya maçı ne zaman? 13:12
“Buraya gol atmak için geldim!" “Buraya gol atmak için geldim!" 12:51