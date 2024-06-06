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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Rafa Silva için resmi teklif! Maaş + imza parası

Son dakika transfer haberi: Yeni sezona flaş transferlerle girmek isteyen Galatasaray sürpriz hamlelere imza atacak. Sarı-kırmızılı ekip birçok dünya yıldızını listesine alırken, kış transfer döneminden beri istediği Rafa Silva için resmi teklifi yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Rafa Silva için resmi teklif! Maaş + imza parası

Şampiyon tamamladığı sezonun ardından yeni döneme daha da güçlü girmek için kolları sıvayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Rafa Silva için resmi teklif! Maaş + imza parası

Takviyeler konusunda geç kalmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Rafa Silva için gaza bastı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Rafa Silva için resmi teklif! Maaş + imza parası

Sabah'ın haberine göre; Benfica ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki oyuncu ile temas kuruldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Rafa Silva için resmi teklif! Maaş + imza parası

Yönetimin, ilk görüşmede 3 yıllık kontrat düşündüklerini ve 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücreti karşılamaya hazır olduklarını bildirdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Rafa Silva için resmi teklif! Maaş + imza parası

İmza parası için de pazarlık kapısını açan Galatasaraylı yetkililer, yanıta göre harekete geçecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Rafa Silva için resmi teklif! Maaş + imza parası

TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Forvet arkasında oynayan ve Benfica'dan ayrıldıktan sonra Katar, Suudi Arabistan gibi kulüplerin talip olduğu konuşulan tecrübeli oyuncunun Avrupa'da kalmaktan yana olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Rafa Silva için resmi teklif! Maaş + imza parası

1 yıllık yeni kontrat yapılan 37 yaşındaki Mertens'in yerine düşünülen Rafa Silva, transferi halinde Belçikalı yıldız ile birlikte forma rekabetine girecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Rafa Silva için resmi teklif! Maaş + imza parası

Teknik direktör Okan Buruk'un da çok istediği Portekizli yıldızın, Avrupa'nın önemli takımlarının da radarında olduğu biliniyor.

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