TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Rafa Silva için resmi teklif! Maaş + imza parası

Yönetimin, ilk görüşmede 3 yıllık kontrat düşündüklerini ve 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücreti karşılamaya hazır olduklarını bildirdiği öğrenildi.

İmza parası için de pazarlık kapısını açan Galatasaraylı yetkililer, yanıta göre harekete geçecek.