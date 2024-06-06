TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Rafa Silva için resmi teklif! Maaş + imza parası
Son dakika transfer haberi: Yeni sezona flaş transferlerle girmek isteyen Galatasaray sürpriz hamlelere imza atacak. Sarı-kırmızılı ekip birçok dünya yıldızını listesine alırken, kış transfer döneminden beri istediği Rafa Silva için resmi teklifi yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Yönetimin, ilk görüşmede 3 yıllık kontrat düşündüklerini ve 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücreti karşılamaya hazır olduklarını bildirdiği öğrenildi.
İmza parası için de pazarlık kapısını açan Galatasaraylı yetkililer, yanıta göre harekete geçecek.
TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR
Forvet arkasında oynayan ve Benfica'dan ayrıldıktan sonra Katar, Suudi Arabistan gibi kulüplerin talip olduğu konuşulan tecrübeli oyuncunun Avrupa'da kalmaktan yana olduğu ifade edildi.
1 yıllık yeni kontrat yapılan 37 yaşındaki Mertens'in yerine düşünülen Rafa Silva, transferi halinde Belçikalı yıldız ile birlikte forma rekabetine girecek.
Teknik direktör Okan Buruk'un da çok istediği Portekizli yıldızın, Avrupa'nın önemli takımlarının da radarında olduğu biliniyor.
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