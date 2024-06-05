Galatasaray'dan transfer atağı! Hedef Arjantinli yıldız
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip orta sahaya takviye yapmak isterken flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom, Ajantinli yıldız ile ilgileniyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Arjantinli orta sahanın İngiliz ekibi 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
2020 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 24 karşılaşmada forma giyerken 2 gol, 2 asist üretti.
Lo Celso için şimdiye kadar 83 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.
8, 10 numara oynayabilen tecrübeli futbolcu, orta sahanın sağında da görev yapabiliyor.
Bir ara güncel piyasa değeri 50 milyon Euro'ya kadar çıkan Lo Celco'nun şimdiki değeri ise 16 milyon Euro.
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