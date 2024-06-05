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Galatasaray'dan transfer atağı! Hedef Arjantinli yıldız

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip orta sahaya takviye yapmak isterken flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom, Ajantinli yıldız ile ilgileniyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'dan transfer atağı! Hedef Arjantinli yıldız

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarına başladı.

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Galatasaray'dan transfer atağı! Hedef Arjantinli yıldız

Sarı-Kırmızılılar ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan transfer atağı! Hedef Arjantinli yıldız

Takvim'in derlediği Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Giovani Lo Celso ile ilgileniyor.

Galatasaray'dan transfer atağı! Hedef Arjantinli yıldız

Arjantinli orta sahanın İngiliz ekibi 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan transfer atağı! Hedef Arjantinli yıldız

2020 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 24 karşılaşmada forma giyerken 2 gol, 2 asist üretti.

Galatasaray'dan transfer atağı! Hedef Arjantinli yıldız

Lo Celso için şimdiye kadar 83 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.

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