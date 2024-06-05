Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında Aston Villa'ya kiralanan ve İngiliz ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası Galatasaray'a dönen Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılıların elinden çıkarmak istediği İtalyan futbolcunun adı son günlerde Fiorentina ve Villarreal ile anılıyordu. Çizme basını, Zaniolo'yu isteyen yeni takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 11:21
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...

Son yıllarda takıma kazandırdığı yıldız isimlerle dünya çapında gündem olan Galatasaray, son iki sezonu şampiyonlukla tamamlamayı başardı.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...

Geçtiğimiz iki sezonda kadrosuna pek çok dünya yıldızını kazandıran sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biri de Nicolo Zaniolo olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...

Cimbom, 2022/2023 sezonunun devre arasında Roma'dan transfer ettiği İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...

Galatasaray, 15 Kasım 2023'ten başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle İtalyan ekibine 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...

Sarı-kırmızılılar, Zaniolo'nun 2022/2023 sezonunun geri kalanında 900 bin Euro, kalan sezonlarda ise 2 milyon 750 bin Euro maaş alacağını duyurdu.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...

2022/2023 sezonunun ikinci yarısında attığı 5 golle takımına katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, sezon başında Aston Villa'ya kiralandı.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...

Sarı-kırmızılılar, şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı İtalyan futbolcu için Premier Lig ekibinden 5 milyon Euro kiralama bedeli aldı.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...

Zaniolo'nun satın alma opsiyonu 22.5 milyon Euro olarak açıklanırken, 15.5 milyon Euro da şarta bağlı bonuslar da bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...

Aston Villa, bir sezon boyunca kadroda yer alan İtalyan futbolcudan beklenen katkıyı alamadığı için satın alma opsiyonunu kullanmadı.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...

Sezon sona ermesinin ardından Galatasaray'a dönen Nicolo Zaniolo, EURO 2024 öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvayı kaçıracak.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...

Adı sezon içerisinde de sık sık birçok takımla anılan 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...

Başta Fiorentina olmak üzere birçok kulübün talip olduğu Zaniolo, son olarak Villarreal'in radarına takılmıştı.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...

İtalyan basını, yıldız futbolcuyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...

SON TALİP NAPOLI

Calciomercato'da yer alan haberde, Napoli de Nicolo Zaniolo'yu transfer listesine aldı.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...

Antonio Conte'yi takımın başına getirmek için geri sayıma geçen İtalyan ekibinin Zaniolo'yu transfer etmeyi düşündüğü belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...

Haberde Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuyu satmak istediği ancak satın alma opsiyonuyla kiralama tekliflerini de değerlendireceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...

Nicolo Zaniolo, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Aston Villa'da 40 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...

İtalyan oyuncu, 3 gollük bir performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yeni takımına imzayı attı! Barış Alper Yılmaz...
G.Saray'dan transfer atağı! Hedef Arjantinli yıldız
AJet 19 ülkeye indirimli bilet fırsatı
BARAJ DOLULUK ORANLARI
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Efeleri Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu! Filenin Efeleri Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu! 11:20
Ampute Milli Takımı'nın rakibi Almanya! Ampute Milli Takımı'nın rakibi Almanya! 10:51
Yıldırım'dan Koç'un teklifine yeni cevap Yıldırım'dan Koç'un teklifine yeni cevap 10:02
İngilizlerin parlayan yıldızına Fenerbahçe talip oldu! İngilizlerin parlayan yıldızına Fenerbahçe talip oldu! 09:58
F.Bahçe'de çifte imza! İşte sözleşme süreleri F.Bahçe'de çifte imza! İşte sözleşme süreleri 09:46
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! 09:45
Daha Eski
Yeni takımına imzayı attı! Barış Alper Yılmaz... Yeni takımına imzayı attı! Barış Alper Yılmaz... 09:02
Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde! Avrupa'da kupa gelirse... Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde! Avrupa'da kupa gelirse... 08:57
G.Saray'da karar haftası! Öncelik 2 transferde G.Saray'da karar haftası! Öncelik 2 transferde 01:04
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Spor Ajansı 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Spor Ajansı 01:04
Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! 00:53
Montella'dan Ozan Kabak sözleri! "Avrupa Şampiyonası öncesi..." Montella'dan Ozan Kabak sözleri! "Avrupa Şampiyonası öncesi..." 00:42