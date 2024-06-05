GALATASARAY HABERİ - Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında Aston Villa'ya kiralanan ve İngiliz ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası Galatasaray'a dönen Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılıların elinden çıkarmak istediği İtalyan futbolcunun adı son günlerde Fiorentina ve Villarreal ile anılıyordu. Çizme basını, Zaniolo'yu isteyen yeni takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray, 15 Kasım 2023'ten başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle İtalyan ekibine 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, Zaniolo'nun 2022/2023 sezonunun geri kalanında 900 bin Euro, kalan sezonlarda ise 2 milyon 750 bin Euro maaş alacağını duyurdu.
2022/2023 sezonunun ikinci yarısında attığı 5 golle takımına katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, sezon başında Aston Villa'ya kiralandı.
Sarı-kırmızılılar, şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı İtalyan futbolcu için Premier Lig ekibinden 5 milyon Euro kiralama bedeli aldı.
Zaniolo'nun satın alma opsiyonu 22.5 milyon Euro olarak açıklanırken, 15.5 milyon Euro da şarta bağlı bonuslar da bulundu.
Aston Villa, bir sezon boyunca kadroda yer alan İtalyan futbolcudan beklenen katkıyı alamadığı için satın alma opsiyonunu kullanmadı.
Sezon sona ermesinin ardından Galatasaray'a dönen Nicolo Zaniolo, EURO 2024 öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvayı kaçıracak.
Adı sezon içerisinde de sık sık birçok takımla anılan 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Başta Fiorentina olmak üzere birçok kulübün talip olduğu Zaniolo, son olarak Villarreal'in radarına takılmıştı.
İtalyan basını, yıldız futbolcuyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.
SON TALİP NAPOLI
Calciomercato'da yer alan haberde, Napoli de Nicolo Zaniolo'yu transfer listesine aldı.
Antonio Conte'yi takımın başına getirmek için geri sayıma geçen İtalyan ekibinin Zaniolo'yu transfer etmeyi düşündüğü belirtildi.
Haberde Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuyu satmak istediği ancak satın alma opsiyonuyla kiralama tekliflerini de değerlendireceği kaydedildi.
Nicolo Zaniolo, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Aston Villa'da 40 maça çıktı.
İtalyan oyuncu, 3 gollük bir performans sergiledi.
Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
DİĞER