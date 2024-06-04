GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz teklif! Körfez'den talip çıktı
Üst üste 2. şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da birçok oyuncuya talip çıktı. gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakcı için adı açıklanmayan bir Suudi ekibi, sarı-kırmızılılara sürpriz bir teklif yaptı. İşte yönetimin yapılan teklife cevabı... | Son dakika Galatasaray haberleri
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Yönetimin, Okan Buruk'tan da onay alarak bu teklifi reddettiği ortaya çıktı..
Deneyeimli stoper bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 44 maçta forma giydi.
29 yaşındaki başarılı oyuncu söz konusu mücadelerde 7 gol kaydetti.
Tecrübeli stoperin Galatasaray ile olan kontratı 2025'te sona erecek.
Abdülkerim Bardakcı bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği perforsmanla Avupa ekiplerini peşine taktı.
Tecrübeli stopere güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçiliyor.
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