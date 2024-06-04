GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz teklif! Körfez'den talip çıktı

Galatasaray'da sergilediği performansla kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynayan milli stoper Abdülkerim Bardakcı ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı takımın yıldız savunmacısı için bir Suudi ekibinin devreye girdiği ortaya çıktı.