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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz teklif! Körfez'den talip çıktı

Üst üste 2. şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da birçok oyuncuya talip çıktı. gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakcı için adı açıklanmayan bir Suudi ekibi, sarı-kırmızılılara sürpriz bir teklif yaptı. İşte yönetimin yapılan teklife cevabı... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz teklif! Galatasaray'ın cevabı...

Galatasaray'da sergilediği performansla kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynayan milli stoper Abdülkerim Bardakcı ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

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TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz teklif! Galatasaray'ın cevabı...

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı takımın yıldız savunmacısı için bir Suudi ekibinin devreye girdiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz teklif! Galatasaray'ın cevabı...

Suudi Arabistan kulübünün, Galatasaray'a 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz teklif! Galatasaray'ın cevabı...

Yönetimin, Okan Buruk'tan da onay alarak bu teklifi reddettiği ortaya çıktı..

TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz teklif! Galatasaray'ın cevabı...

Deneyeimli stoper bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 44 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz teklif! Galatasaray'ın cevabı...

29 yaşındaki başarılı oyuncu söz konusu mücadelerde 7 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz teklif! Galatasaray'ın cevabı...

Tecrübeli stoperin Galatasaray ile olan kontratı 2025'te sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz teklif! Galatasaray'ın cevabı...

Abdülkerim Bardakcı bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği perforsmanla Avupa ekiplerini peşine taktı.

TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz teklif! Galatasaray'ın cevabı...

Tecrübeli stopere güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçiliyor.

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