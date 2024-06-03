TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti! O yıldızı Galatasaray kapıyor
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına son hız devam ediyor. Cimbom'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ederken sarı-kırmızılılar çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Aslan, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de bir zamanlar ilgilendiği o yıldızı kadrosuna katacak. İşte detaylar...
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Aslan, bu sebeple kadro mühendisliği konusunda titiz davranıyor.
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, forvet takviyesi için kolları sıvadı.
aspor.com.tr'nin haberine göre gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Galatasaray, gözüne Atletico Madrid'in yıldız forveti Memphis Depay'ı kestirdi.
Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin açılmasıyla beraber Hollandalı hücum oyuncusu için girişimlere başlayacak.
Yıldız futbolcu bu sezon Atletico Madrid formasıyla 31 resmi maçta görev yaptı.
Bu maçlarda takımı adına 9 gol kaydeden Depay, takım arkadaşlarına 2 kez de gol pası verdi.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maçta görev alan Hollandalı yıldız, Devler Ligi'nde 1 gol sevinci yaşadı.
Memphis Depay, santrfor mevkisinin yanı sıra sol kanat ve forvet arkası pozisyonunda da görev yapabiliyor.
30 yaşındaki yıldız futbolcunun İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2025'de sona eriyor.
Daha önce La Liga devi Barcelona'da da oynayan 30 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunda Atletico Madrid'e transfer oldu.
Yıldız oyuncu kariyerinde 8 kez kupa sevinci yaşadı.
Memphis Depay'ın piyasa değeri ise 12 milyon euro.
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