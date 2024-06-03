TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti! O yıldızı Galatasaray kapıyor

Bu sezon sadece 1 mağlubiyet alan Okan Buruk'un öğrencileri, 102 puan toplamayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Cimbom, gelecek sezonda da aynı başarıyı ortaya koymak istiyor.