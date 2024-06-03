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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti! O yıldızı Galatasaray kapıyor

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına son hız devam ediyor. Cimbom'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ederken sarı-kırmızılılar çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Aslan, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de bir zamanlar ilgilendiği o yıldızı kadrosuna katacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 11:44
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti! O yıldızı Galatasaray kapıyor

Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray'da şampiyonluğun sevinci yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti! O yıldızı Galatasaray kapıyor

Bu sezon sadece 1 mağlubiyet alan Okan Buruk'un öğrencileri, 102 puan toplamayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti! O yıldızı Galatasaray kapıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Cimbom, gelecek sezonda da aynı başarıyı ortaya koymak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti! O yıldızı Galatasaray kapıyor

Aslan, bu sebeple kadro mühendisliği konusunda titiz davranıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti! O yıldızı Galatasaray kapıyor

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, forvet takviyesi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti! O yıldızı Galatasaray kapıyor

aspor.com.tr'nin haberine göre gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Galatasaray, gözüne Atletico Madrid'in yıldız forveti Memphis Depay'ı kestirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti! O yıldızı Galatasaray kapıyor

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin açılmasıyla beraber Hollandalı hücum oyuncusu için girişimlere başlayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti! O yıldızı Galatasaray kapıyor

Yıldız futbolcu bu sezon Atletico Madrid formasıyla 31 resmi maçta görev yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti! O yıldızı Galatasaray kapıyor

Bu maçlarda takımı adına 9 gol kaydeden Depay, takım arkadaşlarına 2 kez de gol pası verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti! O yıldızı Galatasaray kapıyor

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maçta görev alan Hollandalı yıldız, Devler Ligi'nde 1 gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti! O yıldızı Galatasaray kapıyor

Memphis Depay, santrfor mevkisinin yanı sıra sol kanat ve forvet arkası pozisyonunda da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti! O yıldızı Galatasaray kapıyor

30 yaşındaki yıldız futbolcunun İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2025'de sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti! O yıldızı Galatasaray kapıyor

Daha önce La Liga devi Barcelona'da da oynayan 30 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunda Atletico Madrid'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti! O yıldızı Galatasaray kapıyor

Yıldız oyuncu kariyerinde 8 kez kupa sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istemişti! O yıldızı Galatasaray kapıyor

Memphis Depay'ın piyasa değeri ise 12 milyon euro.

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