CANLI | Galatasaray şampiyonluk turunda

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup ederek sezonu 102 puanla şampiyonlukla tamamladı.

Üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takım, üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden kutlamaların yapılacağı RAMS Park'a doğru hareket etti.

Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçerek RAMS Park'a ulaşacak.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.