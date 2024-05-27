Haberler Galatasaray CANLI | Galatasaray şampiyonluk turunda

CANLI | Galatasaray şampiyonluk turunda

Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Galatasaray Lisesi'nde kutlamaların yapılacağı RAMS Park'a hareket etti. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 18:19 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 18:54
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CANLI | Galatasaray şampiyonluk turunda

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup ederek sezonu 102 puanla şampiyonlukla tamamladı.

Üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takım, üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden kutlamaların yapılacağı RAMS Park'a doğru hareket etti.

Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçerek RAMS Park'a ulaşacak.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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