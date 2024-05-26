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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tişörtlü gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı kırmızılılar maç sonu giydikleri tişörtlerle ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 21:08 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 21:35
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tişörtlü gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaştı.

Sarı kırmızılılar maç sonu giydikleri tişörtlerle ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Sarı kırmızılıların giydiği tişörtte 'İyiler sonunda mutlaka ka24nır!' yazılı tişörtlerini giydi.

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