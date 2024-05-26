Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tişörtlü gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaştı.
Sarı kırmızılılar maç sonu giydikleri tişörtlerle ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Sarı kırmızılıların giydiği tişörtte 'İyiler sonunda mutlaka ka24nır!' yazılı tişörtlerini giydi.
İYİLER SONUNDA MUTLAKA KA24NIR! 💛❤️ 🏆 2023/24 Trendyol Süper Lig Şampiyonu 𝐆𝐀𝐋𝐀𝐓𝐀𝐒𝐀𝐑𝐀𝐘!#ŞampiyonGalatasaray #HakEdenlerKazandı #MayıslarBizimdir pic.twitter.com/NmzYrGeEWs— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) May 26, 2024