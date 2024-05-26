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Galatasaray'da Okan Buruk'tan sözleşme açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve sezonu şampiyon tamamladı. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu ve sözleşme konusunda "Ben buradan başka yerde çalışmayı düşünmedim. Bir şampiyonluk daha hayal ediyorum." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 21:54 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 21:57
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan sözleşme açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta karşılaşmasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından konuştu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Geçen seneki şampiyonluktan sonra bu sene daha zor oldu. 11 ay önce antrenmanlara başladık. 56 maça çıktık. Şampiyonlar Ligi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde oynayanlar bu ülkede ligde zorlanır. Ligde herkesten daha iyi oynadık, Şampiyonlar Ligi'nde herkese diş geçirdik. Rekorlar kırdık. Taraftarımız muhteşemdi. Takımın hep yanındalardı. Bize inandılar. Tarihi bir rekorla şampiyon olduk. Tarih yine Galatasaray'ı, şampiyon Galatasaray'ı, 24. şampiyonluğu kazanacak. Hedefimiz 5. yıldız, gerçek 5. yıldız, bunun altını çizmek lazım. Bizde her şeyin gerçeği var. Şampiyonluğun da, yıldızın da gerçeği. Çok çekişmeli bir sezondu. Tüm takımları tebrik ediyorum. Konyaspor da küme düşme hattındaydı. Bize direndiler. Maçı kazanmayı bildik. Önemli bir galibiyet ve değerli bir şampiyonluk. Biz hep beraber rekorlar kırıp şampiyon olduk. Şampiyonluğunu keyfini süreceğiz. 1 senedir şampiyon olamıyorduk, tekrar olduğumuz için çok mutluyuz.

"HEDEFİMİZ TEKRAR ŞAMPİYONLAR LİGİ VE ŞAMPİYON OLMAK"

Çok zor bir sezon geçirdik. Çok fazla maç oynadık. İnanılmaz maç trafiği oldu. Şampiyonlar Ligi'ne uygun oyuncular aldık, bazısı uyum sağlayamadı bazısı sağladı. Devre arası önemli bir oyuncu kaybettik. Biz hep beraber şampiyon olduk, kendimi ne öne ne arkaya koyabilirim. Eşit bir şekilde paylaşalım. Başarısızlığı da hep kendi üstüme aldım. Teknik direktörün çözüm üretmesi lazım. Geçen haftaki maçı kazanamadıysak ben suçluyum. Kötü giden durumlarda en büyük sorumluluk teknik adamdadır. Başarıda hep beraber ortak başarı. Oyuncularım da en iyisini vermeye çalışıyor. Biz büyük bir aileyiz. Hedefimiz tekrar Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve Türkiye'de şampiyon olmak.

SÖZLEŞME UZATACAK MI?

Ben tabii ki Galatasaray'ın bir parçasıyım, Galatasaray benim parçam. Ben buradan başka yerde çalışmayı düşünmedim. Bir şampiyonluk daha hayal ediyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz sözleşmeyi yenileyelim dediler hep, ben lig bitsin dedim. Ben Galatasaray'a hizmet etmek için yanan biriyim. Galatasaray teknik direktörlüğü benim ve oğlum için iyi. Oğlumun mutluluğu çok değerli. Köprücük kemiği kırıldı, nazar ondan çıktı. Yeni bir sözleşme, yeni bir sayfa inşallah hepimiz için. Şimdi sevineceğiz, sonra tekrardan yeni sezona hazırlanmaya başlayacağız.

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