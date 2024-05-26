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GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk Konyaspor maçı öncesi konuştu! "Fenerbahçe maçı sonrası..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 18:27 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 18:32
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GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk Konyaspor maçı öncesi konuştu! "Fenerbahçe maçı sonrası..."

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında lider Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Mücadeleden puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"SON HAFTAYA 3 PUAN ÖNDE GİRECEKSİNİZ DESELER KABUL EDERDİK"

"Fenerbahçe maçı sonrası yeniden toparlanmak... Bize ligin başında son haftaya 3 puan önde girecekseniz deseler; kabul ederdik."

"3 PUAN ÖNDE OLAN BİZİZ"

"Dün de Galatasaray için önemli bir gündü, seçim vardı. Sayın Başkanımız Dursun Özbek ve yönetimi, tekrar seçildi. Onları kutlayarak başlayacağım. Çok da güzel bir seçim oldu. Şu anda tek hedefimiz şampiyonluk, şampiyonluğa odaklandık. Uzun bir haftaydı, bizim için yeniden toparlanmak için. Fenerbahçe maçından sonra... "6 puan önde olan bizdik, şu anda 3 puan önde olan biziz" dedim oyunculara. Bu mentalite ile bu maça hazırlandık. "

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