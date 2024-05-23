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GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı!

Galatasaray Başkanu Dursun Özbek, pazar günü şampiyonluğa ulaşacaklarını belirtti. Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Özbek, "Coşku içinde, sevinç içinde, Galatasaray'a yakışır şekilde kutlayacağız." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 09:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılıların kulüp başkanı Dursun Özbek pazar günü şampiyonluğa ulaşacaklarını belirtti.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Özbek, "Türkçeye yerleşmiş bir söz var; 'mayıslar bizimdir' Bu boşuna söylenmedi. 2000 yılından beri, hep "mayıslar bizimdir" diyoruz." ifadelerini kullandı.

"AKLA GALATASARAY GELİYOR"

Dursun Özbek sözlerini şöyle sürdürdü, "2006'da Adnan Başkan'ın söylediği 20.45 mottosu var. Bunlar önemli şeyler, Türkçe lügata yerleşmiş. Mayıs ayı deyince Galatasaray akla geliyor. Mayıslar her zaman bizim olduğu gibi bu sene de bizim olacak. 2023'te, 23. şampiyonluk, 2024'te, 24. şampiyonluk. Herkes bayrakları çıkarsın, hazırlasın. Pazar akşamı inşallah bütün Galatasaraylıları sevince boğacağız."

"GALATASARAY'A YAKIŞIR ŞEKİLDE KUTLAYACAĞIZ"

"Bütün taraftarlarıma buradan selam gönderiyorum, hiç merak etmesinler, biz buradayız, şampiyon olacağız." diyen Özbek, "Son derece hazır ve motiveyiz. Yaptığımız etkinlerin hepsinden vazgeçtik. Tüm vaktimizi teknik heyetimizle, oyuncu arkadaşlarımızla geçiriyoruz. Onun için Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu ve mayısların da Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu bu sefer de kanıtlayacağız. Taraftarları, pazar günü akşam itibariyle burada sevince boğacağız. Şampiyonluğumuzu bütün taraftarlarımızla beraber, coşku içinde, sevinç içinde, Galatasaray'a yakışır şekilde kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

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