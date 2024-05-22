TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!
Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk maçına çıkacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezon için harekete geçildi. Ezeli rekabet bu kez transferde sürüyor. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin listesinde yer alan dünya yıldızı için harekete geçti. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ
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Ancak Fenerbahçe umutlarını son haftaya taşımayı başardı.
Sarı-lacivertli ekipte Çağlar Söyüncü, 71. dakikada sarı-lacivertlilerin umudunu son haftaya taşıdı.
Galatasaray ise şampiyonluk kutlamalarını ertelemek zorunda kaldı.
Cimbom, ligin 38. haftasında Tümosan Konyaspor deplasmanına çıkacak.
ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ
Okan Buruk'un öğrencileri, alınacak 1 puan ile şampiyon olacaklar.
Konya deplasmanında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, kendi işini kendi görmeyi planlıyor.
Ayrıca Fenerbahçe, İstanbulspor'a puan kaybederse Galatasaray her türlü alacağı sonuca bakmadan şampiyon olacak.
Sarı-lacivertlilerin ise ezeli rakibinin mağlup olması ve İstanbulspor karşısında 3 puan alması gerekiyor.
Bu ihtimalde şampiyon Fenerbahçe olacak.
İki ekibin şampiyonluk yarışı son haftaya kalmasına karşın derbinin yakıları da sürüyor.
RAMS Park Stadyumu'nda oynanan mücadele, karşılaşmanın sonunda yaşananlarla konuşuyor.
Yaşanan olaylarla beraber iki kulübün birbirlerine göndermeleri de devam ediyor.
Diğer yandan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip kadrosunda önemli değişikliklere gitmeyi planlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un listesi doğrultusunda sarı-kırmızılılar, birçok isimle yolları ayıracak.
Deneyimli teknik adam, takımdan gönderilecek futbolcuların yerine takviye istedi.
Yönetim ise transferde rotayı İtalya'ya çevirdi.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Roma forması giyen Paulo Dybala'yı renklerine bağlamak istediği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin de Arjantinli yıldız için çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.
Sarı-kırmızı ekip, Okan Buruk'un Mauro Icardi'yi rahatlatacak bir ismi talep ettiği için Dybala'yı listesine aldığı belirtildi.
Dybala bu sezon Roma formasıyla 38 maçta boy gösterdi.
Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 16 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcuyla daha önce de yakından ilgilenmişti.
Dybala'nın sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.
Tecrübeli yıldızın bonservis değeri ise 25 milyon Euro olarak biliniyor.
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