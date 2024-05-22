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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk maçına çıkacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezon için harekete geçildi. Ezeli rekabet bu kez transferde sürüyor. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin listesinde yer alan dünya yıldızı için harekete geçti. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 11:19
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı yaşanacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Lider Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk etmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Sarı-kırmızılılar dev derbide puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecekti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Ancak Fenerbahçe umutlarını son haftaya taşımayı başardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Sarı-lacivertli ekipte Çağlar Söyüncü, 71. dakikada sarı-lacivertlilerin umudunu son haftaya taşıdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Galatasaray ise şampiyonluk kutlamalarını ertelemek zorunda kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Cimbom, ligin 38. haftasında Tümosan Konyaspor deplasmanına çıkacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Okan Buruk'un öğrencileri, alınacak 1 puan ile şampiyon olacaklar.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Konya deplasmanında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, kendi işini kendi görmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Ayrıca Fenerbahçe, İstanbulspor'a puan kaybederse Galatasaray her türlü alacağı sonuca bakmadan şampiyon olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Sarı-lacivertlilerin ise ezeli rakibinin mağlup olması ve İstanbulspor karşısında 3 puan alması gerekiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Bu ihtimalde şampiyon Fenerbahçe olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

İki ekibin şampiyonluk yarışı son haftaya kalmasına karşın derbinin yakıları da sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

RAMS Park Stadyumu'nda oynanan mücadele, karşılaşmanın sonunda yaşananlarla konuşuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Yaşanan olaylarla beraber iki kulübün birbirlerine göndermeleri de devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Diğer yandan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Sarı-kırmızılı ekip kadrosunda önemli değişikliklere gitmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Teknik direktör Okan Buruk'un listesi doğrultusunda sarı-kırmızılılar, birçok isimle yolları ayıracak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Deneyimli teknik adam, takımdan gönderilecek futbolcuların yerine takviye istedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Yönetim ise transferde rotayı İtalya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Roma forması giyen Paulo Dybala'yı renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Fenerbahçe'nin de Arjantinli yıldız için çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Sarı-kırmızı ekip, Okan Buruk'un Mauro Icardi'yi rahatlatacak bir ismi talep ettiği için Dybala'yı listesine aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Dybala bu sezon Roma formasıyla 38 maçta boy gösterdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 16 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcuyla daha önce de yakından ilgilenmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan F.Bahçe'ye dev çalım!

Dybala'nın sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.

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