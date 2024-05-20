Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Konyaspor...
Son dakika GS haberleri... Ligin bitimine 1 hafta kala Fenerbahçe'ye evinde yenileyerek rakibi ile puan farkını 3'e düşüren Galatasaray'ı büyük bir tehlike bekliyor... İşte ayrıntılar...
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Aslan, rakibine yenildiği takdirde ise Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçında puan kaybetmesini bekleyecek.
Galatasaray, Konyaspor deplasmanında mağlup olur ve Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup ederse Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe olacak.
KONYASPOR'UN KÜMEDE KALMA HESAPLARI
Konyaspor ise son maç öncesi küme düşme tehlikesi yaşıyor. Ligde 37 maç sonunda 41 puan toplayarak 15. sıraya demir atan yeşil-beyazlılar, küme düşme hattının 3 puan üstünde yer alıyor.
Son hafta mücadelelerinde Konyaspor, Ankaragücü ve Hatayspor ile birlikte ligde küme düşen son takım olmamak için mücadele edecek.
Öte yandan, Konya ekibinin Galatasaray karşısında alacağı 1 puan ligde kalması için yeterli olacak.
GALATASARAY, KONYA'DA KAYIP
Konyaspor karşısında deplasmanda şampiyonluk maçına çıkacak Galatasaray'ın şansı ise rakibine karşı tutmuyor.
Ajansspor'da yer alan habere göre Sarı-Kırmızılılar, ligde deplasmanda Konyaspor ile oynadığı son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
SON 3 YILIN SONUÇLARI
Aslan; 2021'de 4-3, 2022'de 2-0, 2023'te ise 2-1'lik skorlarla Konyaspor'a mağlup oldu.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon aldığı 2-1'lik mağlubiyet, aynı zamanda 14 maçlık galibiyet serisini de bitiren karşılaşma olmuştu.
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