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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Konyaspor...

Son dakika GS haberleri... Ligin bitimine 1 hafta kala Fenerbahçe'ye evinde yenileyerek rakibi ile puan farkını 3'e düşüren Galatasaray'ı büyük bir tehlike bekliyor... İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 15:11
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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Konyaspor...

Fenerbahçe'nin, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesiyle beraber Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Konyaspor...

99 puanla liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, son hafta Konyaspor'a konuk olurken; 96 puanla zirveyi takip eden Fenerbahçe, sahasında küme düşmesi haftalar önce belli olan İstanbulspor'u ağırlayacak.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Konyaspor...

GALATASARAY'DA GÖZLER SON MAÇTA

Galatasaray'ın ligde şampiyon olabilmesi adına Konyaspor deplasmanından alacağı 1 puan yeterli olacak.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Konyaspor...

Aslan, rakibine yenildiği takdirde ise Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçında puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Konyaspor...

Galatasaray, Konyaspor deplasmanında mağlup olur ve Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup ederse Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe olacak.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Konyaspor...

KONYASPOR'UN KÜMEDE KALMA HESAPLARI

Konyaspor ise son maç öncesi küme düşme tehlikesi yaşıyor. Ligde 37 maç sonunda 41 puan toplayarak 15. sıraya demir atan yeşil-beyazlılar, küme düşme hattının 3 puan üstünde yer alıyor.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Konyaspor...

Son hafta mücadelelerinde Konyaspor, Ankaragücü ve Hatayspor ile birlikte ligde küme düşen son takım olmamak için mücadele edecek.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Konyaspor...

Öte yandan, Konya ekibinin Galatasaray karşısında alacağı 1 puan ligde kalması için yeterli olacak.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Konyaspor...

GALATASARAY, KONYA'DA KAYIP

Konyaspor karşısında deplasmanda şampiyonluk maçına çıkacak Galatasaray'ın şansı ise rakibine karşı tutmuyor.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Konyaspor...

Ajansspor'da yer alan habere göre Sarı-Kırmızılılar, ligde deplasmanda Konyaspor ile oynadığı son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Konyaspor...

SON 3 YILIN SONUÇLARI

Aslan; 2021'de 4-3, 2022'de 2-0, 2023'te ise 2-1'lik skorlarla Konyaspor'a mağlup oldu.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Konyaspor...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon aldığı 2-1'lik mağlubiyet, aynı zamanda 14 maçlık galibiyet serisini de bitiren karşılaşma olmuştu.

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