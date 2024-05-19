Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı!

MENAJERİYLE İLK TEMAS KURULDU!

Dries Mertens'in ilerleyen yaşı sebebiyle yeni sezonda bu bölgeye bir takviye daha yapmak isteyen sarı kırmızılı ekip, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu.

Ancak Galatasaray'ın Nabil Fekir transferi için oldukça güçlü rakipleri de bulunuyor. Yıldız futbolcuya İtalya'dan Milan'ın ve Suudi Arabistan'dan El-İttihad'ın da yoğun bir ilgisi bulunuyor.