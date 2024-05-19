Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı!
Son dakika spor haberi: Transfer operasyonu için düğmeye basan Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a dev bir çalım atmaya hazırlanıyor. Dries Mertens'in ilerleyen yaşı nedeniyle on numaraya bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı ismi İspanya La Liga'da buldu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 11:32 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 11:43
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FEKİR ADIM ADIM CİMBOM'A!
Galatasaraylı kurmaylar, bir süredir siyah-beyazlıların radarında olan Fekir'in peşine düştü.
Fransız on numara, 2019'dan bu yana top koşturduğu Real Betis'e veda etmeye hazırlanıyor.
Akşam'ın haberine göre; Yeni sezonda bir on numara transferi yapmak isteyen Galatasaray, Nabil Fekir transferi için gaza bastı.
MENAJERİYLE İLK TEMAS KURULDU!
Dries Mertens'in ilerleyen yaşı sebebiyle yeni sezonda bu bölgeye bir takviye daha yapmak isteyen sarı kırmızılı ekip, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu.
Ancak Galatasaray'ın Nabil Fekir transferi için oldukça güçlü rakipleri de bulunuyor. Yıldız futbolcuya İtalya'dan Milan'ın ve Suudi Arabistan'dan El-İttihad'ın da yoğun bir ilgisi bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Nabil Fekir, bu sezon 23 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Sezonun sona ermesinin ardından tecrübeli oyuncunun geleceğinin netlik kazanması bekleniyor.
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