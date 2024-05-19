Galatasaray'da Okan Buruk'un imha planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle devirecek
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçtan puan veya puanlar alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk, derbi planını belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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ICARDI İYİ BESLENECEK
Ayrıca Okan Buruk, Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli silahı olan Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin de pozisyon açısından iyi bir şekilde beslenmesini istiyor.
Fizik gücünü iyi kullanmak istediği Barış Alper'in Icardi'ye yakın oynaması uyarısın yapan Buruk, Fenerbahçe maçlarında etkin görülen Tangocu'dan skor bekliyor. Öte yandan Aslan, maç boyunca baskılı bir oyun da hedefliyor.
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