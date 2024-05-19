Galatasaray'da Okan Buruk'un imha planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle devirecek

Tarihi derbide bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un da galibiyet planı belli oldu. Yardımcıları ve ekibiyle birlikte detaylı bir analiz hazırlayan Buruk, rakibinin zaaflarını değerlendirerek sonuca gitmek istiyor.

ASLAN ÜÇGEN OLUŞTURACAK Hafta boyunca Fenerbahçe ile oynanacak maça özel taktiksel çalışmalar yapan Buruk, Derrick Köhn, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'i derbide aktif şekilde kullanacak. 50 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin etkili olan kanatlarını pasifize etmek ve oyunu daha üstün olduğunu düşündüğü merkeze yönlendirmek istiyor.