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Galatasaray'da Okan Buruk'un imha planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle devirecek

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçtan puan veya puanlar alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk, derbi planını belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray'da Okan Buruk'un imha planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle devirecek

Tarihi derbide bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un da galibiyet planı belli oldu. Yardımcıları ve ekibiyle birlikte detaylı bir analiz hazırlayan Buruk, rakibinin zaaflarını değerlendirerek sonuca gitmek istiyor.

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Galatasaray'da Okan Buruk'un imha planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle devirecek

ASLAN ÜÇGEN OLUŞTURACAK

Hafta boyunca Fenerbahçe ile oynanacak maça özel taktiksel çalışmalar yapan Buruk, Derrick Köhn, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'i derbide aktif şekilde kullanacak. 50 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin etkili olan kanatlarını pasifize etmek ve oyunu daha üstün olduğunu düşündüğü merkeze yönlendirmek istiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'un imha planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle devirecek

Takvim'in haberine göre; Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu, Köhn, Mertens ve Kerem Demirbay üçlüsü ile Osayi Samuel ve Çağlar Söyüncü'nün arasına Barış Alper'i kaçırarak pozisyonlar üretmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'un imha planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle devirecek

ICARDI İYİ BESLENECEK

Ayrıca Okan Buruk, Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli silahı olan Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin de pozisyon açısından iyi bir şekilde beslenmesini istiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'un imha planı hazır! Fenerbahçe'yi böyle devirecek

Fizik gücünü iyi kullanmak istediği Barış Alper'in Icardi'ye yakın oynaması uyarısın yapan Buruk, Fenerbahçe maçlarında etkin görülen Tangocu'dan skor bekliyor. Öte yandan Aslan, maç boyunca baskılı bir oyun da hedefliyor.

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