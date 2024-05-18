"Galatasaray yüzde 90 şampiyon"

Galatasaray ve Fenerbahçe'yle oyunculuk döneminde şampiyonluklar yaşayan teknik direktör Servet Çetin, derbi öncesi FOTOMAÇ'a konuştu, şunları söyledi: "Ben yarın oynanacak derbiye iki puan farkla Fenerbahçe'nin geleceğini düşünüyordum ama talihsiz kayıplar yaşadı. BU yüzden Fenerbahçe açısından bu maç çok önemli. Fenerbahçe taraftarına galibiyet hediye etmek ve şampiyonluğu son maça taşımak istiyor ama Galatasaray için de önemli bir prestij maçı olacak. İki teknik adamın da sahaya çıkaracağı kadrolar oldukça önemli.

ÖZGÜVEN FARKI VAR

Fenerbahçe yaşadığı kayıplar sonrasında demoralize oldu, dizginleri elinden kaybetti. Yarıştan koptular. Okan hocanın Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlara karşı sergilediği futbollar ortada. Galatasaray özgüvenli bir oyun ortaya koyuyor. F.Bahçe, stresli oyun oynuyor. Galatasaray ise stresi iyi yönetiyor. Telaş yapmadan sabırla skoru alıyor, özgüvenleri çok fazla. İki takım arasındaki net fark bu. Skorlara da yansıyor. Fenerbahçe'nin matematiksel olarak şansı olsa da Galatasaray %90 şampiyon."