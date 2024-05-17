Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray itirafı: Söylediklerim yanlış anlaşıldı
Ülkemizi İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyerek temsil eden A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a dair dikkat çeken açıklamala geldi. İşte Çalhanoğlu'nun sözleri... GS SPOR HABERLERİ
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"HEDEFİMİZ KUPAYI KALDIRMAK"
"RÜYAYI GERÇEKLEŞTİRDİM"
"FİNAL OYNAMAK GÜZEL DUYGU"
Sadece ben değil Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız... Şampiyonlar Ligi finalini 2 Türk oynayacak. Artık bir Türk kaldıracak kupayı. Ben çok mutlu oldum. İyi olan kazanır umarım. İkisi de kardeşimiz. Bizde hiçbir zaman kıskançlık yoktur. Final oynamak çok güzel bir duygu.
"TÜRKİYE'DE 1-0 GERİDEN BAŞLIYORSUN"
Ben her zaman düşündüğümü ve hissettiğimi söylerim. Türkiye'den bir oyuncu olduğun zaman her zaman 1-0 geriden başlıyorsun. Bu neden böyle bilmiyorum. Kendimizi küçümsememek için bunu söylüyorum. Ben bu pozisyonda kendimi en iyi olarak görüyorum. Tabii ki Rodri veya Toni Kroos gibi oyuncular çok önemli, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Benim bir tek o eksiğim var şu an ama onun dışında onlardan uzak olduğumu düşünmüyorum. Bu benim düşüncem.
"BURADA DIŞLANMIŞ HİSSEDİYORUM"
Yurt dışında oynuyorum, burada bana herkes sahip çıkıyor. Kendi ülkeme geldiğimde dışlanmış gibi hissediyorum. Bu durum içimi acıtıyor. Ben milli takımı hiç düşünmeden seçtim. Düşünen oyuncular da var, seçmeyenler de var. Ben her zaman zoru başarmak istedim. Bana Almanya'yı seçersen daha büyük transferler yaparsın dediler ama ben kabul etmedim. Türk bayrağı benim için çok kıymetli. Bunu bilmelerini istiyorum.
GALATASARAY İTİRAFLARI
Galatasaray'a, Türkiye'ye gelmek istemiyor diye yorumlar çıkmıştı. Ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Ben sadece bu şartlarda Türkiye'ye gelmek istemediğimi söyledim.
Ben düşüncemi paylaşmak istedim, milletimiz de yanlış anladı galiba ya da anlamak istediği gibi anladı. Pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe derbisine gitmek istiyordum ama bizim maçımız var, kupayı kaldıracağımız için gidemedim.
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