Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray itirafı: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

"FİNAL OYNAMAK GÜZEL DUYGU"



Sadece ben değil Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız... Şampiyonlar Ligi finalini 2 Türk oynayacak. Artık bir Türk kaldıracak kupayı. Ben çok mutlu oldum. İyi olan kazanır umarım. İkisi de kardeşimiz. Bizde hiçbir zaman kıskançlık yoktur. Final oynamak çok güzel bir duygu.







"TÜRKİYE'DE 1-0 GERİDEN BAŞLIYORSUN"



Ben her zaman düşündüğümü ve hissettiğimi söylerim. Türkiye'den bir oyuncu olduğun zaman her zaman 1-0 geriden başlıyorsun. Bu neden böyle bilmiyorum. Kendimizi küçümsememek için bunu söylüyorum. Ben bu pozisyonda kendimi en iyi olarak görüyorum. Tabii ki Rodri veya Toni Kroos gibi oyuncular çok önemli, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Benim bir tek o eksiğim var şu an ama onun dışında onlardan uzak olduğumu düşünmüyorum. Bu benim düşüncem.