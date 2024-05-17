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Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray itirafı: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

Ülkemizi İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyerek temsil eden A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a dair dikkat çeken açıklamala geldi. İşte Çalhanoğlu'nun sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 20:29
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Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray itirafı: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a Galatasaray ve EURO 2024 için dikkat çeken açıklama yaptı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Bu benim üçüncü Avrupa şampiyonam olacak. İlk ikisi iyi geçmedi ama inşallah bu iyi geçer. Benim için çok önemli. Bu iyi performansımla ve takım arkadaşlarımla Milli takım formasıyla kanıtlamamız gereken şeyler var. Şampiyonaya iyi başlarsak devamını getireceğimize inanıyorum. Kampa erken başlayacağız, çok çalışmamız gerekiyor. Ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız.

Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray itirafı: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

"HEDEFİMİZ KUPAYI KALDIRMAK"

Toplam 6 veya 7 maç oynanacak. Bu maçlarda önemli olan skordur. Maçları kazanmamız gerekiyor. Her maç bizim için final olacak. Maça iyi başlarsak turnuvanın gidişatı da iyi olur. Kaptan olarak hedefim belli. Hedefimiz Almanya'da kupayı kaldırmak. Ben hedefimi her zaman çok yüksek tutarım.

Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray itirafı: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

"RÜYAYI GERÇEKLEŞTİRDİM"

Bir rüya gerçekleşti. 7 yıl sonra ilk defa şampiyon olduğum için çok mutluyum. Uzun süredir bunu bekliyordum. Takım olarak bizim için önemliydi. 2. yıldızı takmak bizim için iyi oldu.

Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray itirafı: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

"FİNAL OYNAMAK GÜZEL DUYGU"

Sadece ben değil Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız... Şampiyonlar Ligi finalini 2 Türk oynayacak. Artık bir Türk kaldıracak kupayı. Ben çok mutlu oldum. İyi olan kazanır umarım. İkisi de kardeşimiz. Bizde hiçbir zaman kıskançlık yoktur. Final oynamak çok güzel bir duygu.


Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray itirafı: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

"TÜRKİYE'DE 1-0 GERİDEN BAŞLIYORSUN"

Ben her zaman düşündüğümü ve hissettiğimi söylerim. Türkiye'den bir oyuncu olduğun zaman her zaman 1-0 geriden başlıyorsun. Bu neden böyle bilmiyorum. Kendimizi küçümsememek için bunu söylüyorum. Ben bu pozisyonda kendimi en iyi olarak görüyorum. Tabii ki Rodri veya Toni Kroos gibi oyuncular çok önemli, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Benim bir tek o eksiğim var şu an ama onun dışında onlardan uzak olduğumu düşünmüyorum. Bu benim düşüncem.

Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray itirafı: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

"BURADA DIŞLANMIŞ HİSSEDİYORUM"

Yurt dışında oynuyorum, burada bana herkes sahip çıkıyor. Kendi ülkeme geldiğimde dışlanmış gibi hissediyorum. Bu durum içimi acıtıyor. Ben milli takımı hiç düşünmeden seçtim. Düşünen oyuncular da var, seçmeyenler de var. Ben her zaman zoru başarmak istedim. Bana Almanya'yı seçersen daha büyük transferler yaparsın dediler ama ben kabul etmedim. Türk bayrağı benim için çok kıymetli. Bunu bilmelerini istiyorum.

Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray itirafı: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

GALATASARAY İTİRAFLARI

Galatasaray'a, Türkiye'ye gelmek istemiyor diye yorumlar çıkmıştı. Ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Ben sadece bu şartlarda Türkiye'ye gelmek istemediğimi söyledim.

Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray itirafı: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

Ben düşüncemi paylaşmak istedim, milletimiz de yanlış anladı galiba ya da anlamak istediği gibi anladı. Pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe derbisine gitmek istiyordum ama bizim maçımız var, kupayı kaldıracağımız için gidemedim.

Antalyaspor sahasında kazandı!
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