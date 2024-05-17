Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi İsmail Kartal ve Dzeko iddiası!

"İSMAİL KARTAL İLE DZEKO ARASINA KARA KEDİ GİRDİ"

BÜLENT TİMURLENK: Pazar günü Batshuayi'nin oynama ihtimali daha yüksek bana göre. Dzeko yaşı itibarıyla bence yeterli katkıyı verdi Fenerbahçe'ye. Ama Beşiktaş derbisiyle birlikte İsmail Kartal'la arasına kara kedi girdiğini görmemek imkânsız. İcardi, sezonu 'Hazır değil' cümlesinin öznesi olarak bitiriyor. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da golleri ve asistleriyle belirleyici olan isim oldu.

"İKİ GOLCÜYÜ KIYASLAMAK EŞYANIN TABİATINA AYKIRI"

İSKENDER GÜNEN: İkisi de farklı oyuncular. Dzeko hem oyun kuran hem asist özelliği olan daha doğrusu ceza sahası ve orta alan arasında topla buluşmaya çalışan bir futbolcu. İcardi ise ceza sahası içinde son vuruşlarda çok etkili. İkisinin de özelliklerini düşündüğümüzde kıyaslamak eşyanın tabiatına aykırı olur. Ama unutulmaması gereken, iki ismin yaşları ve fiziksel problemleri aynı olmamasına rağmen attıkları goller ligimizin kalitesini öne çıkarmakta.