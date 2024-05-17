Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi İsmail Kartal ve Dzeko iddiası!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Pazar günü RAMS Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan beraberlikle veya galibiyetle ayrılması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Zorlu derbi öncesi SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken ve İskender Günen çok çarpıcı yorumlar yaptı. İşe detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"F.BAHÇE'NİN ÖNÜNDE 3 HANDİKAP VAR"
İSKENDER GÜNEN: Tarih bize gösterdi ki böylesi maçlarda sonucu bilmek kolay değil. Çünkü favori gösterilen takımların gerekli yeterliliği göstermediği ve sonucun aleyhine olduğu birçok karşılaşma var. Her ne kadar arada 6 puanlık fark da olsa, Galatasaray maçı kendi sahasında coşkulu taraftarı önünde oynayacak olsa da Fenerbahçeli oyuncuların motivasyon ve konsantrasyonlarının üst düzeyde olduğu gerçeğini kimse göz ardı etmemelidir.
ALİ GÜLTİKEN: G.Saray topladığı puanların yanında, attığı gol fazlası (+65 averaj), en az gol yiyen takım olması (24), saha uygulamasında alanı en iyi daraltan, en çok topa sahip olma (%60.5) gibi birçok özelliği alt alta yazabildiğimiz bir başarı grafiğine sahip. Bu da doğal olarak kağıt üzerinde bunu söylüyor.
Soru: Icardi ile Dzeko kıyaslaması yaparsanız, derbide takımı adına hangisi daha çok öne çıkar?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Öncelikle şunu söylemek lazım mukayese yapmadan önce acaba Dzeko mu oynayacak Batshuayi mi? Dzeko ile İcardi arasında genel bir değerlendirme yaparsak ikisi de önemli kariyere sahip santrforlar. Ama bugünkü fizik güçleriyle sadece bizim ligde kendilerini gösterebiliyorlar. Dzeko ligin ikinci yarısı ile birlikte tam anlamıyla düşüşe geçti.
"İSMAİL KARTAL İLE DZEKO ARASINA KARA KEDİ GİRDİ"
BÜLENT TİMURLENK: Pazar günü Batshuayi'nin oynama ihtimali daha yüksek bana göre. Dzeko yaşı itibarıyla bence yeterli katkıyı verdi Fenerbahçe'ye. Ama Beşiktaş derbisiyle birlikte İsmail Kartal'la arasına kara kedi girdiğini görmemek imkânsız. İcardi, sezonu 'Hazır değil' cümlesinin öznesi olarak bitiriyor. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da golleri ve asistleriyle belirleyici olan isim oldu.
"İKİ GOLCÜYÜ KIYASLAMAK EŞYANIN TABİATINA AYKIRI"
İSKENDER GÜNEN: İkisi de farklı oyuncular. Dzeko hem oyun kuran hem asist özelliği olan daha doğrusu ceza sahası ve orta alan arasında topla buluşmaya çalışan bir futbolcu. İcardi ise ceza sahası içinde son vuruşlarda çok etkili. İkisinin de özelliklerini düşündüğümüzde kıyaslamak eşyanın tabiatına aykırı olur. Ama unutulmaması gereken, iki ismin yaşları ve fiziksel problemleri aynı olmamasına rağmen attıkları goller ligimizin kalitesini öne çıkarmakta.
ALİ GÜLTİKEN: İcardi muazzam bir golcü. Final süreçleri yaklaştıkça bu dönemlere imza atan bir karakter. Keza Dzeko da iyi bir golcü olmasının yanında oyunun içinde daha çok gördüğümüz bir santrfor. Dzeko, İcardi'ye oranla takımların genel oyun kurguları içinde daha fazla rol alan bir karakter. Ama ceza sahası içi golcülüğünde İcardi bir adım daha önde.
KADERİN CİLVESİ!
GÜLTİKEN: F.Bahçe lig tarihi içinde en başarılı puan ortalamasına imza attı. Ama futbol böyle bir şey, bazen iyinin çok daha iyisi ortaya çıkabiliyor. Bu da kaderin bir cilvesi.
Soru: Bir tarafta üst üste ikinci şampiyonluğuna koşan Okan Buruk, diğer yanda sezon sonu ayrılacak İsmail Kartal. Hangisi ağır basıyor?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Okan Buruk şu anda hem takımının form durumu hem de büyük puan avantajının moral rahatlığıyla İsmail Kartal'a karşı tabii ki büyük avantaja sahip. İsmail Kartal'ın da tek düşüncesi şudur; ben bu deplasman derbisini kazanıp, gönül rahatlığı ile veda edeyim.
BÜLENT TİMURLENK: İki hoca da camialarının evlatları olarak kabul ediliyor. Aralarındaki fark Okan Buruk'un kazandığı şampiyonluk ve Türkiye Kupası'yla yetiştiği camiaya, 'Yaptıklarım yapacaklarımın garantisidir' kartvizitiyle giriş yapmış olması. İsmail Kartal ise kendi ifadesiyle 'Gel dediler geldim, git dediler gittim' diyerek sarı-lacivertli renklere olan sevgisini ve aidiyetini sürekli ön plana koyan ama gemiyi limana yanaştırmada marifeti olmayan bir teknik adam. Üstelik İsmail Kartal, Buruk'tan 12 yaş daha tecrübeli.
"İSMAİL HOCA GEÇMİŞİNDEN ZİYADE BOŞLUĞU DOLDURMAK İÇİN TERCİH EDİLİYOR"
İSKENDER GÜNEN: Okan Buruk çalıştırdığı takımlarda deneyim kazanarak gelen bir isim. Başakşehir'le de şampiyonluğu var. İsmail Kartal ise başarılı teknik adam geçmişinden ziyade boşluğu doldurmak için tercih ediliyor. Çünkü son basın toplantısında söylediği, "Gel dediler geldim, git dediler gittim" gibi anlamsız bir yapıyı ortaya koydu. Profesyonel dünyada bu olmaz.
"İSMAİL HOCA YAPTIĞI İŞLERLE SAYGIYI HAK EDİYOR"
ALİ GÜLTİKEN: Okan Hoca'nın önünde tamamlamak üzere olduğu iki tam sezon var. İlk göreve geldiğinde teknik adam olarak takımını hafta hafta inşa etti ve şampiyonluk apoletini taktı. Bunun yanında yerinde müdahaleleriyle önemli bir taktisyen. İsmail Hoca'nın bu sezon yaptığı işler de büyük saygıyı hak ediyor.
Geçen sene inşa edilmiş bu sezon takviyelerle kalitesi daha da artırılmış Galatasaray'a karşı önemli bir mücadele verdi. Fenerbahçe'nin lig tarihi içinde en başarılı puan ortalamasına da imza attı. Ama futbol böyle bir şey bazen iyinin çok daha iyisi ortaya çıkabiliyor. Bu da kaderin cilvesi.
DİĞER