Haberler Galatasaray SON DAKİKA | Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

SON DAKİKA | Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, dev derbide hakem Arda Kardeşler'in görev yapacağı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 13:04 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 13:22
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SON DAKİKA | Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılarak taraftarını mutlu etmek istiyor.

19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da yapılacak olan müsabaka sarı kırmızılıların ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak.

Kritik karşılaşmada Cimbom'a şampiyonluğunu ilan etmek için beraberlik yetecek.

ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler görev alacak.

36 yaşındaki Bursa bölgesi hakemi, kariyerinde 20 kez Galatasaray maçını yönetti. Sarı kırmızılılar bu karşılamalarda 11 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi elde etti. Arda Kardeşler 18 kez de Fenerbahçe karşılaşmasında görev aldı. Sarı lacivertliler, bu süreçte 10 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Arda Kardeşler, bu sezon iki takımın Kadıköy'de oynadığı lig karşılaşmasında da düdük çalmıştı. Zorlu maç golsüz berabere bitmişti.

Süper Lig'in 37. haftasındaki diğer maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:

17 Mayıs Cuma:

17.00 İstanbulspor - Sivasspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Turgut Doman

18 Mayıs Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Hatayspor: Cihan Aydın

19.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge

19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

19.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Kayserispor - Konyaspor: Halil Umut Meler

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