SON DAKİKA | Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılarak taraftarını mutlu etmek istiyor.
19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da yapılacak olan müsabaka sarı kırmızılıların ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak.
Kritik karşılaşmada Cimbom'a şampiyonluğunu ilan etmek için beraberlik yetecek.
ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler görev alacak.
36 yaşındaki Bursa bölgesi hakemi, kariyerinde 20 kez Galatasaray maçını yönetti. Sarı kırmızılılar bu karşılamalarda 11 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi elde etti. Arda Kardeşler 18 kez de Fenerbahçe karşılaşmasında görev aldı. Sarı lacivertliler, bu süreçte 10 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Arda Kardeşler, bu sezon iki takımın Kadıköy'de oynadığı lig karşılaşmasında da düdük çalmıştı. Zorlu maç golsüz berabere bitmişti.
Süper Lig'in 37. haftasındaki diğer maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:
17 Mayıs Cuma:
17.00 İstanbulspor - Sivasspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Turgut Doman
18 Mayıs Cumartesi
19.00 Beşiktaş - Hatayspor: Cihan Aydın
19.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge
19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Kayserispor - Konyaspor: Halil Umut Meler