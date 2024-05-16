GALATASARAY HABERi: Transferde Icardi bombası! Yeni takımı hakkında flaş iddia

PANATHINAIKOS ICARDI'NİN PEŞİNDE! Yeni Asır'ın haberine göre; Yunanistan'da yayın yapan ERT TV'de yayınlanan Spor Pazarı isimli programa bağlanan Yunan gazeteci Aris Gatas, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un Mauro Icardi ile ilgilendiğini duyurdu.

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Gatas ayrıca, "Panathinaikos bunu başarır ve Mauro Icardi'yi Süper Lig'e getirirse, gerçekten çok büyük bir transfere imza atmış olacak." ifadelerini kullandı.