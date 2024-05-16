GALATASARAY HABERi: Transferde Icardi bombası! Yeni takımı hakkında flaş iddia
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon attığı gollerle sarı-kırmızılıların şampiyonluk yürüyüşüne önemli katkı veren Arjantinli yıldız, transferin gözdesi oldu. Birçok takımın listesine giren Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 14:28 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 14:29
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Hazırlıklarına son sürat devam eden Galatasaray'da gelecek sezon planlaması büyük önem taşıyor.
Sarı-kırmızılılarda yapılacak transferlerin yanında bazı isimlerle de yolların ayrılması planlanıyor.
Birçok yıldızına talipler çıkan sarı-kırmızılılara sürpriz bir teklif geleceği öne sürüldü.
PANATHINAIKOS ICARDI'NİN PEŞİNDE!
Yeni Asır'ın haberine göre; Yunanistan'da yayın yapan ERT TV'de yayınlanan Spor Pazarı isimli programa bağlanan Yunan gazeteci Aris Gatas, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un Mauro Icardi ile ilgilendiğini duyurdu.
KOMŞU'DA SES GETİRDİ
Gatas ayrıca, "Panathinaikos bunu başarır ve Mauro Icardi'yi Süper Lig'e getirirse, gerçekten çok büyük bir transfere imza atmış olacak." ifadelerini kullandı.
Bu iddia Yunan basınında büyük ses getirirken, Fatih Terim'in varlığı nedeniyle Galatasaraylı oyuncularla ilgilenilmesinin sürpriz olmadığı ifade edildi.
Icardi'nin şampiyonluğa odaklandığı ve gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendireceği belirtildi.
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