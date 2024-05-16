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GALATASARAY HABERi: Transferde Icardi bombası! Yeni takımı hakkında flaş iddia

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon attığı gollerle sarı-kırmızılıların şampiyonluk yürüyüşüne önemli katkı veren Arjantinli yıldız, transferin gözdesi oldu. Birçok takımın listesine giren Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 14:28 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 14:29
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GALATASARAY HABERi: Transferde Icardi bombası! Yeni takımı hakkında flaş iddia

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım yaklaşan Galatasaray yeni sezon için de kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERi: Transferde Icardi bombası! Yeni takımı hakkında flaş iddia

37. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek olan sarı-kırmızılılara şampiyonluk için beraberlik yetecek.

GALATASARAY HABERi: Transferde Icardi bombası! Yeni takımı hakkında flaş iddia

Mutlu sona sükseli bir şekilde ulaşmayı amaçlayan Cimbom, taraftarı önünde galibiyet hedefinde.

GALATASARAY HABERi: Transferde Icardi bombası! Yeni takımı hakkında flaş iddia

Hazırlıklarına son sürat devam eden Galatasaray'da gelecek sezon planlaması büyük önem taşıyor.

GALATASARAY HABERi: Transferde Icardi bombası! Yeni takımı hakkında flaş iddia

Sarı-kırmızılılarda yapılacak transferlerin yanında bazı isimlerle de yolların ayrılması planlanıyor.

GALATASARAY HABERi: Transferde Icardi bombası! Yeni takımı hakkında flaş iddia

Birçok yıldızına talipler çıkan sarı-kırmızılılara sürpriz bir teklif geleceği öne sürüldü.

GALATASARAY HABERi: Transferde Icardi bombası! Yeni takımı hakkında flaş iddia

PANATHINAIKOS ICARDI'NİN PEŞİNDE!
Yeni Asır'ın haberine göre; Yunanistan'da yayın yapan ERT TV'de yayınlanan Spor Pazarı isimli programa bağlanan Yunan gazeteci Aris Gatas, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un Mauro Icardi ile ilgilendiğini duyurdu.

GALATASARAY HABERi: Transferde Icardi bombası! Yeni takımı hakkında flaş iddia

KOMŞU'DA SES GETİRDİ
Gatas ayrıca, "Panathinaikos bunu başarır ve Mauro Icardi'yi Süper Lig'e getirirse, gerçekten çok büyük bir transfere imza atmış olacak." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERi: Transferde Icardi bombası! Yeni takımı hakkında flaş iddia

Bu iddia Yunan basınında büyük ses getirirken, Fatih Terim'in varlığı nedeniyle Galatasaraylı oyuncularla ilgilenilmesinin sürpriz olmadığı ifade edildi.

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