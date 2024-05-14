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Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 15:56
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MERT KILIÇ
Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da heyecanlı bekleyiş başladı.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılılar, pazar günü oynanacak dev derbiden puan alması halinde ligin son haftası öncesi şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

24. şampiyonluğu için geri sayıma geçen Cimbom'da yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte arayışlar hız kazandı.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 24 Haziran'da başlayacağını açıkladığı yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek, yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Aslan'ın önceliklerinden biri de stoper transferi...

Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla başarılı performans gösteren Davinson Sanchez ve Victor Nelsson, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

İki oyuncu için de gelecek yüksek meblağlı teklifleri değerlendirmeye alacak olan Cimbom, Sanchez ve Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşı bu bölgeye takviye yapacak.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Stoper transferi için şimdiden kolları sıvayan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

GALATASARAY'DAN MARCAO HAMLESİ

İspanyol basını, Galatasaray'ın Sevilla forması giyen eski futbolcusu Marcao ile ilgilendiğini duyurdu.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

El Mira'da yer alan haberde, aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu birçok takımın Brezilyalı stopere talip olduğı belirtildi.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergio Ramos'un takımda kalıp kalmayacağının, Marcao'nun geleceğini belirleyeceği öğrenildi.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Eğer Ramos takımda kalırsa, sarı-kırmızılıların eski oyuncusu için kiralama teklifi yapabileceği aktarıldı.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Sergio Ramos'un takımdan ayrılması halindeyse Marcao'nun Sevilla'da kalabileceği vurgulandı.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Haberde ayrıca 27 yaşındaki futbolcuya birçok takımın talip olmasına rağmen en muhtemel hedefin Galatasaray olduğu ve oyuncunun geleceğinin birkaç haftaya netleşeceği belirtildi.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Marcao, 2022/2023 sezonu başında 13 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olmuştu.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İspanyol ekibinde düzenli olarak forma şansı bulamayan Brezilyalı savunma oyuncusu, bu sezon çıktığı 9 maçta 1 gol attı.

Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu

Sevilla ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Marcao'nun güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro.

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