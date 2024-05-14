Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
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Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 24 Haziran'da başlayacağını açıkladığı yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek, yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro kurmak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Aslan'ın önceliklerinden biri de stoper transferi...
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla başarılı performans gösteren Davinson Sanchez ve Victor Nelsson, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
İki oyuncu için de gelecek yüksek meblağlı teklifleri değerlendirmeye alacak olan Cimbom, Sanchez ve Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşı bu bölgeye takviye yapacak.
Stoper transferi için şimdiden kolları sıvayan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY'DAN MARCAO HAMLESİ
İspanyol basını, Galatasaray'ın Sevilla forması giyen eski futbolcusu Marcao ile ilgilendiğini duyurdu.
El Mira'da yer alan haberde, aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu birçok takımın Brezilyalı stopere talip olduğı belirtildi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergio Ramos'un takımda kalıp kalmayacağının, Marcao'nun geleceğini belirleyeceği öğrenildi.
Eğer Ramos takımda kalırsa, sarı-kırmızılıların eski oyuncusu için kiralama teklifi yapabileceği aktarıldı.
Sergio Ramos'un takımdan ayrılması halindeyse Marcao'nun Sevilla'da kalabileceği vurgulandı.
Haberde ayrıca 27 yaşındaki futbolcuya birçok takımın talip olmasına rağmen en muhtemel hedefin Galatasaray olduğu ve oyuncunun geleceğinin birkaç haftaya netleşeceği belirtildi.
Marcao, 2022/2023 sezonu başında 13 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olmuştu.
Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İspanyol ekibinde düzenli olarak forma şansı bulamayan Brezilyalı savunma oyuncusu, bu sezon çıktığı 9 maçta 1 gol attı.
Sevilla ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Marcao'nun güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro.
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