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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'a İtalyan kancası! Teklif...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da üst üste ikinci şampiyonluğuna doğru ilerleyen Okan Buruk'u İtalyanlar yakın takibe aldı. Buruk'un yeni sezonda sarı-kırmızılılarda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken yapılan teklife de verdiği cevap ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'a İtalyan kancası! Teklif...

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta geride kalırken Galatasaray liderliğini sürdürdü.

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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'a İtalyan kancası! Teklif...

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk üst üste ikinci şampiyonluğuna çok yakın.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'a İtalyan kancası! Teklif...

Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile oynayacağı mücadeleden 1 puanla ayrılması halinde şampiyonuğunu ilan edecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'a İtalyan kancası! Teklif...

Takvim'de yer alan haberde Galatasaray'ı geçen sezon şampiyon yapan, bu sezon da şampiyonluğa çok yaklaşan teknik direktör Okan Buruk, İtalyan ekibinin takibinde.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'a İtalyan kancası! Teklif...

Daha önce Fatih Terim'in de çalıştırdığı Fiorentina, Okan hocayı takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'a İtalyan kancası! Teklif...

Tecrübeli teknik adamla görüşme talep eden İtalyan ekibinin başarılı teknik adamdan ret yanıtı aldığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'a İtalyan kancası! Teklif...

Okan Buruk'un Fiorentina'ya "Galatasaray ile yeni sözleşme imzaladım. Burada çok mutluyum ve başarmam gereken daha çok şey var" yanıtını verdiği iddialar arasında.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'a İtalyan kancası! Teklif...

Mor Menekşeler'de teknik direktör Vincenzo Italiano ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'a İtalyan kancası! Teklif...

Fiorentina bu sezon 34 maçta 50 puanla 9. sırada yer alıyor.

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