TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük yankı uyandıran Wilfried Zaha, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulan Fildişili yıldıza talip çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Sarı-kırmızılılar, adı ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılan Fildişili yıldızı 3 yıllığına renklerine bağladı.
Galatasaray'a transferiyle büyük yankı uyandıran tecrbüeli futbolcu, performansıyla beklentilerin altında kaldı.
Sergilediği oyunla bekleneni veremeyen Zaha, ilerleyen haftalarda ilk 11'deki yerini de kaybetti.
Geçtiğimiz hafta oynanan Yukatel Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan 31 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da gözden çıkarılan Wilfried Zaha ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
FULHAM'IN GÖZÜ ZAHA'DA
Takvim'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın Fildişili yıldızı transfer etmek için sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.
Daha önce Crystal Palace, Cardiff ve Manchester United formaları da giyen 31 yaşındaki oyuncunun da Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Wilfried Zaha, bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıktı.
Fildişili yıldız, 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Zaha'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 14 milyon Euro.
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