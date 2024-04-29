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TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük yankı uyandıran Wilfried Zaha, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulan Fildişili yıldıza talip çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 12:06
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TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılar, yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getirdi.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Çok sayıda yıldız ismi takıma kazandıran Cimbom'un en çok konuşulan transferlerinden biriyse Wilfried Zaha oldu.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Sarı-kırmızılılar, adı ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılan Fildişili yıldızı 3 yıllığına renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'a transferiyle büyük yankı uyandıran tecrbüeli futbolcu, performansıyla beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Sergilediği oyunla bekleneni veremeyen Zaha, ilerleyen haftalarda ilk 11'deki yerini de kaybetti.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Geçtiğimiz hafta oynanan Yukatel Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan 31 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'da gözden çıkarılan Wilfried Zaha ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

FULHAM'IN GÖZÜ ZAHA'DA

Takvim'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın Fildişili yıldızı transfer etmek için sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Daha önce Crystal Palace, Cardiff ve Manchester United formaları da giyen 31 yaşındaki oyuncunun da Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Wilfried Zaha, bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Fildişili yıldız, 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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