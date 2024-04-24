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Galatasaray Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 34. hafta maçında karşılaşacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 16:39
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Galatasaray Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 26 Nisan Cuma günü Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 5'e 5 oyun ve orta-şut çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 12.30'da yapacağı idmanla Yukatel Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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