Şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kala şampiyonluk yarışında büyük bir heyecan yaşanıyor. Zirvede yer alan Galatasaray'ın 90 puanı bulunurken, en yakın takipçisi Fenerbahçe 86 puanla 2. sırada yer alıyor. Ligde bitime sayılı haftalar kala iki takımın kalan maçları da merak konusu oldu. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son 5 maçtaki fikstürü...
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Kanarya bu sonuçla birlikte şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı ve Galatasaray'ın 4 puan arkasına düştü.
Şampiyonluk yarışında artık son viraja girilirken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları merak ediliyordu. Her iki takımın da 5 maçlık fikstürü şöyle:
34. hafta:
Adana Demirspor-Galatasaray
Fenerbahçe-Beşiktaş
35. hafta:
Galatasaray-Sivasspor
Konyaspor-Fenerbahçe
36. hafta:
Fatih Karagümrük-Galatasaray
Fenerbahçe-Kayserispor
37. hafta:
Galatasaray-Fenerbahçe
38. hafta:
Konyaspor-Galatasaray
Fenerbahçe-İstanbulspor
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