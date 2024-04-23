Haberler Galatasaray Şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kala şampiyonluk yarışında büyük bir heyecan yaşanıyor. Zirvede yer alan Galatasaray'ın 90 puanı bulunurken, en yakın takipçisi Fenerbahçe 86 puanla 2. sırada yer alıyor. Ligde bitime sayılı haftalar kala iki takımın kalan maçları da merak konusu oldu. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son 5 maçtaki fikstürü...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 10:41
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Şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Trendyol Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı müthiş bir mücadeleye sahne oluyor. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe sezon sonunda ipi göğüslemek için dev bir yarış veriyor.

Şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Ligin 33. haftasında oynanan karşılaşmada Galatasaray, evinde Pendikspor'u 4-1 yendi. Böylelikle sarı kırmızılılar 90 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Haftaya Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe ise deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler zorlu maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Kanarya bu sonuçla birlikte şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı ve Galatasaray'ın 4 puan arkasına düştü.

Şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Şampiyonluk yarışında artık son viraja girilirken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları merak ediliyordu. Her iki takımın da 5 maçlık fikstürü şöyle:

Şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

34. hafta:

Adana Demirspor-Galatasaray
Fenerbahçe-Beşiktaş

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