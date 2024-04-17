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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İngiltere'ye Christian Eriksen çıkarması!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Cimbom'un son olarak Danimarkalı tecrübeli yıldız Christian Eriksen için Ada'ya çıkarma yapacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İngiltere'ye Christian Eriksen çıkarması!

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İngiltere'ye Christian Eriksen çıkarması!

Sarı-kırmızılı takım gelecek sezonun planlamasını yaparken, gelecek ve gidecek isimleri de netleştiriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İngiltere'ye Christian Eriksen çıkarması!

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İngiltere'ye Christian Eriksen çıkarması!

Geçtiğimiz yaz Tottenham'dan kiralanan Ndombele ile yola devam etmek istemeyen Cimbom, aradığı ismi yine İngiltere'de buldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İngiltere'ye Christian Eriksen çıkarması!

CİMBOM'DAN ERIKSEN HAREKATI!

Sarı-kırmızılılar Fransız yıldızın yerine Manchester United'da forma giyen Christian Eriksen'i transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İngiltere'ye Christian Eriksen çıkarması!

Danimarkalı merkez orta saha oyuncusu için daha önce Manchester United ile temas kuran ve olumlu sinyaller alan Cimbom bu kez transferi bitirecek hamlede bulunmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İngiltere'ye Christian Eriksen çıkarması!

Sarı-kırmızılı yöneticiler önümüzdeki günlerde hem İngiliz kulübüyle hem de 32 yaşındaki futbolcunun menajeriyle masaya oturacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İngiltere'ye Christian Eriksen çıkarması!

Man. United 1 yıl daha sözleşmesi olan Eriksen için kolaylık sağlayacağı mesajını vermişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İngiltere'ye Christian Eriksen çıkarması!

Yıldız futbolcu bu sezon ligde 16 maçta forma giyerken 1 gol attı, 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İngiltere'ye Christian Eriksen çıkarması!

CHRISTIAN ERIKSEN KİMDİR?

Christian Eriksen, 14 Şubat 1992'de Danimarka'nın Middelfart kentinde dünyaya geldi. Futbola Odense altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İngiltere'ye Christian Eriksen çıkarması!

2009 Ocak'ta Ajax altyapısına 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 2013 yazında Ajax'tan Tottenham'a 14.15 milyon Euro'ya imza attı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İngiltere'ye Christian Eriksen çıkarması!

Burada 6.5 yıl forma giydikten sonra Ocak 2020'de 27 milyon Euro'ya Inter'in yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İngiltere'ye Christian Eriksen çıkarması!

Kalbinde yaşadığı sorun nedeniyle sahalara bir süre veda etse de, 2022 Ocak'ta Brentford'da yarım sezon forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İngiltere'ye Christian Eriksen çıkarması!

2022 yazında Manchester United ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı Şeytanlar'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...

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