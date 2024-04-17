TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İngiltere'ye Christian Eriksen çıkarması!

Geçtiğimiz yaz Tottenham'dan kiralanan Ndombele ile yola devam etmek istemeyen Cimbom, aradığı ismi yine İngiltere'de buldu.

Danimarkalı merkez orta saha oyuncusu için daha önce Manchester United ile temas kuran ve olumlu sinyaller alan Cimbom bu kez transferi bitirecek hamlede bulunmak istiyor.