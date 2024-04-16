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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 2. Arjantinli geliyor! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala liderliğini sürdüren ve Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları hızlandı. Yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin ardından bir Arjantinli yıldızı daha takıma kazandırmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 09:30
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 2. Arjantinli geliyor! Bunu kimse beklemiyordu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 2. Arjantinli geliyor! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılılar, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 2. Arjantinli geliyor! Bunu kimse beklemiyordu

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz (2), Hakim Ziyech ve Mauro Icardi kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 2. Arjantinli geliyor! Bunu kimse beklemiyordu

Bu sonuçla puanını 87'ye yükselten Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 2. Arjantinli geliyor! Bunu kimse beklemiyordu

Kritik Alanyaspor virajını kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, sezonun bitmesine 6 maç kala transfer çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 2. Arjantinli geliyor! Bunu kimse beklemiyordu

Üst üste 2. şampiyonluğu için geri sayıma geçen Aslan, yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 2. Arjantinli geliyor! Bunu kimse beklemiyordu

Bu doğrultuda harekete geçen Cimbom'da önceliklerden biri de orta saha transferi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 2. Arjantinli geliyor! Bunu kimse beklemiyordu

MATIAS GALARZA LİSTEDE

Takvim'in haberine göre; teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda hem genç hem de potansiyeli yüksek bir orta saha arayışına giren Cimbom, Belçika ekibi Genk'in 22 yaşındaki Arjantinli yıldızı Matias Galarza'yı takibe aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 2. Arjantinli geliyor! Bunu kimse beklemiyordu

Galarza, ön libero dışında merkez orta saha pozisyonunda da oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 2. Arjantinli geliyor! Bunu kimse beklemiyordu

Sağ ayağını etkin şekilde kullanan ve 2026'ya kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan futbolcuya 5 milyon Euro değer biçiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 2. Arjantinli geliyor! Bunu kimse beklemiyordu

Aslan'ın Galarza için gelecek sezon hamle yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 2. Arjantinli geliyor! Bunu kimse beklemiyordu

Argentinos Juniors'ta parlayan Galarza, 2022'den beri Genk'te oynuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 2. Arjantinli geliyor! Bunu kimse beklemiyordu

İstikrarlı bir görüntü çizen Tangocu, 38 maçta 2308 dakika süre aldı. 25 maçta 11'de şans bulan Galarza, 1 gol üretti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 2. Arjantinli geliyor! Bunu kimse beklemiyordu

Arjantinli orta saha ülkesinde de çok konuşulan isimlerden biri durumunda bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a 2. Arjantinli geliyor! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'ın listesine aldığı Galarza, kariyerinde toplamda 80 maçta 2 gol, 3 asist üretti ve 5 gole etki etti.

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