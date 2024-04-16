Haberler Galatasaray Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberleri: Sosyal medyanın en çok takip edilen hesaplarından olan ve milyonlarca takipçisi bulunan "FTBL" hesabı, tarihin en iyi takımlarını bütün tarihlerini baz alarak ve 4 kategoriye ayırarak açıkladı. Fenerbahçe ve Galatasaray da listede yer alırken, ezeli rakipler arasındaki büyük fark dikkat çekti. İşte o sıralama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 16:41
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Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Milyonlarca takipçisi bulunan "FTBL" hesabı, takımları bütün tarihiyle 4 kategoriye ayırdı. İşte Sabah'ın derlediği o liste...


Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

SEVİYE 1

REAL MADRID

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

BARCELONA

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

MANCHESTER UNITED

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

JUVENTUS

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

INTER

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

CHELSEA

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TOTTENHAM

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

BORUSSIA DORTMUND

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

SEVILLA

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

PSG

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

SEVİYE 3

FENERBAHÇE

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

ATHLETIC BILBAO

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

LAZIO

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

LYON

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

VALENCIA

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

FRANKFURT

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

CELTIC

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

PSV

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

SEVİYE 4

GALATASARAY

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

RANGERS

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

MONACO

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

EVERTON

Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

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