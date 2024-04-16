Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika spor haberleri: Sosyal medyanın en çok takip edilen hesaplarından olan ve milyonlarca takipçisi bulunan "FTBL" hesabı, tarihin en iyi takımlarını bütün tarihlerini baz alarak ve 4 kategoriye ayırarak açıkladı. Fenerbahçe ve Galatasaray da listede yer alırken, ezeli rakipler arasındaki büyük fark dikkat çekti. İşte o sıralama...
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REAL MADRID
MILAN
LIVERPOOL
MANCHESTER UNITED
JUVENTUS
INTER
SEVİYE 2
MANCHESTER CITY
PORTO
AJAX
ATLETICO MADRID
BENFICA
CHELSEA
TOTTENHAM
BORUSSIA DORTMUND
SEVILLA
PSG
SEVİYE 3
FENERBAHÇE
MARSİLYA
SPORTING
ROMA
NAPOLI
ATHLETIC BILBAO
LAZIO
LYON
VALENCIA
FRANKFURT
CELTIC
PSV
SEVİYE 4
GALATASARAY
RANGERS
REAL BETIS
FEYENOORD
NEWCASTLE UNITED
REAL SOCIEDAD
AZ ALKMAAR
MONACO
EVERTON
KOPENHAG
BRAGA
LEICESTER CITY
ZENIT
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