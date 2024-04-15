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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Tete müjdesi! Menajeri...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'a, Brezilyalı futbolcusu Tete'den müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 15:10
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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Tete müjdesi! Menajeri...

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak bitirmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Tete müjdesi! Menajeri...

Sarı kırmızılılarda gündem bir yandan da transfer çalışmalarında. Yönetim yeni sezon için hem gelecek hem de gidecek futbolcularla ilgili planlamalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Tete müjdesi! Menajeri...

Cimbom'da özellikle haziran ayı itibarıyla birçok vedanın yaşanması bekleniyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinin, sarı kırmızılı takımda ter döken yıldızlara talip olduğu biliniyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Tete müjdesi! Menajeri...

Bu doğrultuda Galatasaray'da boy gösteren o isim hakkında çarpıcı bir haber geldi. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Tete müjdesi! Menajeri...

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Tete'nin adı son dönemde Brezilya ekipleriyle anılıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Tete müjdesi! Menajeri...

Palmeiras'ın radarında olan Brezilyalı oyuncu için bu kez Suudi Arabistan takımları devreye girdi.

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