GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Tete müjdesi! Menajeri...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'a, Brezilyalı futbolcusu Tete'den müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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Bu doğrultuda Galatasaray'da boy gösteren o isim hakkında çarpıcı bir haber geldi. İşte detaylar...
Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Tete'nin adı son dönemde Brezilya ekipleriyle anılıyordu.
Palmeiras'ın radarında olan Brezilyalı oyuncu için bu kez Suudi Arabistan takımları devreye girdi.
24 yaşındaki oyuncunun menajeri, sarı-kırmızılı ekibe teklif getirebileceğini bildirdi.
Galatasaray yönetimi ise duruma sıcak baktığını ifade etti.
Sarı-kırmızılılar bu transferden 15 milyon Euro kazanmayı planlıyor.
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