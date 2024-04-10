Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajları! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyor; futbol ailesinin ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz. pic.twitter.com/nt2cZtYP1Y — TFF (@TFF_Org) April 10, 2024

Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz. Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun. pic.twitter.com/QDAPrIYmpw — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 10, 2024

Sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle… Ramazan Bayramımız kutlu olsun. pic.twitter.com/iKVzERK4pt — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 10, 2024

Bayram coşkusu her yanı sardı. Şimdi uzaktakilerin buluşma, küslerin barışma ve herkesin bu büyük mutluluğu paylaşma zamanı. Başta Galatasaray Ailesi olmak üzere tüm İslam aleminin #RamazanBayramı'nı kutluyor, sevinçlerin katlanarak yaşanmasını diliyoruz. pic.twitter.com/aV1dg12v6Q — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 10, 2024