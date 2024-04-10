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Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajları! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberleri...Ramazan Bayramı nedeniyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. İşte yapılan paylaşımlar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 10:58
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Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajları! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

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