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Galatasaray'da tek yol zafer! İşte Okan Buruk'un Atakaş Hatayspor maçı 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Bu kritik mücadele öncesi karşılaşmanın 11'leri büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'da tek yol zafer! İşte Okan Buruk'un Atakaş Hatayspor maçı 11'i

Lider Galatasaray, milli aranın ardından ilk kez sahne alıyor... Antalya'daki kampla hem moral hem güç depolayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u ağırlayacak. Rams Park'ta 20.30'da başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek. 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 81 puan toplayarak zirveye oturan Aslan, Fenerbahçe'yle 2 puanlık farkı açmak istiyor.

32 MAÇTA KAYIP YOK

Bu sezon tek yenilgisini ilk yarıda Hatayspor'a karşı alan Cimbom, o tarihten bu yana yenilgi yüzü görmedi. 18 maçta 16 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekibin iç sahada kurduğu üstünlük de dikkat çekiyor. Taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında 32 maçı kaybetmedi. 30 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı

SON 11 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 11 maçtan galip ayrıldı. Son olarak 16. haftada deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Aslan, sonrasında 11 maçı da kazandı.

BU SEZON 15'TE 15 YAPTI

Cimbom, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı bütün maçlarda galibiyet aldı. Rams Park'ta oynadığı 15 maçı da kazanan Cimbom, ligde bunu başaran tek takım oldu.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Zaha, Icardi

Hatayspor: Erce, Barış, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Ömer Faruk, Rivas, Doğukan, Bashiru, Strandberg

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