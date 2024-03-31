TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'den o ismi radarına aldı!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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Bu yıl gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar yakından takip edilecek.
Orta alanda rotasyonu genişletmek isteyen sarı-kırmızılılar, teknik heyetin vereceği rapora göre harekete geçecek.
Almanya'da yetişen ve Gençlerbirliği forması da giyen Gökhan'ın 2025'e kadar kontratı bulunuyor.
Kasımpaşa ile bu sezon 33 maça çıkan başarılı oyuncu 2 gol kaydetti.
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