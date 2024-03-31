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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'den o ismi radarına aldı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 07:51
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'den o ismi radarına aldı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'den o ismi radarına aldı!

Önümüzdeki sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olması sarı-kırmızılı kurmayları yerli oyuncu arayışlarına yöneltti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'den o ismi radarına aldı!

Galatasaray bu doğrultuda, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın orta sahası Gökhan Gül'ü gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'den o ismi radarına aldı!

Bu yıl gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar yakından takip edilecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'den o ismi radarına aldı!

Orta alanda rotasyonu genişletmek isteyen sarı-kırmızılılar, teknik heyetin vereceği rapora göre harekete geçecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Süper Lig'den o ismi radarına aldı!

Almanya'da yetişen ve Gençlerbirliği forması da giyen Gökhan'ın 2025'e kadar kontratı bulunuyor.

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