GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Suudi Arabistan basını, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu an Al Hilal'in başında bulunan Jorge Jesus'un yıldız forveti kadrosunda görmek istediğini yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Bu sezona da hızlı başlayan ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Arjantinli santrfor, ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanmış ve performansı düşüşe geçmişti.
Sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte adı başta Serie A ekipleri olmak üzere birçok takımla anılan Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Suudi Arabistan basınında çıkan habere göre Al Hilal'in başında rekordan rekora koşan Jorge Jesus'un Mauro Icardi'yi takımda görmek istiyor.
Hürriyet'in derlediği haberde; Al Hilal'in yaz aylarında Icardi için Galatasaray ile temasa geçeceği ifade edildi.
Haberde Icardi transferiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı: Al Hilal'in deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile sözleşme imzalanmasını ısrarla istiyor.
Önümüzdeki yaz bu transfer için temaslar kurulacak. Icardi'nin piyasa değeri 21 milyon Euro.
31 yaşındaki yıldız golcünün yaz aylarında yıllık 30-40 milyon Euro'luk sözleşmeleri reddedip Galatasaray'a imza attığı belirtilmişti.
Galatasaray'ın 10 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Icardi'yi 20 milyon ve üzerine bir teklifte elinden çıkarabileceği konuşuluyor.
Bu sezon çıktığı 38 maçta 23 gol ve 11 asist kaydeden Arjantinli yıldız için Al Hilal'in yanı sıra Serie A ekipleri de takipte.
Milan, Napoli ve Fiorentina'nın Icardi'yi İtalya'ya döndürmek için istekli olduğu belirtildi.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maça çıktı.
Arjantinli santrfor, 23 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.
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