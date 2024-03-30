GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda...

Bu sezona da hızlı başlayan ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Arjantinli santrfor, ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanmış ve performansı düşüşe geçmişti.

Sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte adı başta Serie A ekipleri olmak üzere birçok takımla anılan Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.