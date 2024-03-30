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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Suudi Arabistan basını, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu an Al Hilal'in başında bulunan Jorge Jesus'un yıldız forveti kadrosunda görmek istediğini yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 18:16
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda...

Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralanan Mauro Icardi, gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların 23. şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda...

Yaptığı skor katkısıyla taraftarın sevgilisi olan tecrübeli forvet, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddetmiş ve Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda...

Cimbom, Icardi'nin bonservisi için PSG'ye 10 milyon Euro ödemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda...

Bu sezona da hızlı başlayan ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Arjantinli santrfor, ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanmış ve performansı düşüşe geçmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda...

Sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte adı başta Serie A ekipleri olmak üzere birçok takımla anılan Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda...

Suudi Arabistan basınında çıkan habere göre Al Hilal'in başında rekordan rekora koşan Jorge Jesus'un Mauro Icardi'yi takımda görmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda...

Hürriyet'in derlediği haberde; Al Hilal'in yaz aylarında Icardi için Galatasaray ile temasa geçeceği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda...

Haberde Icardi transferiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı: Al Hilal'in deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile sözleşme imzalanmasını ısrarla istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda...

Önümüzdeki yaz bu transfer için temaslar kurulacak. Icardi'nin piyasa değeri 21 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda...

31 yaşındaki yıldız golcünün yaz aylarında yıllık 30-40 milyon Euro'luk sözleşmeleri reddedip Galatasaray'a imza attığı belirtilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda...

Galatasaray'ın 10 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Icardi'yi 20 milyon ve üzerine bir teklifte elinden çıkarabileceği konuşuluyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda...

Bu sezon çıktığı 38 maçta 23 gol ve 11 asist kaydeden Arjantinli yıldız için Al Hilal'in yanı sıra Serie A ekipleri de takipte.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda...

Milan, Napoli ve Fiorentina'nın Icardi'yi İtalya'ya döndürmek için istekli olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda...

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda...

Arjantinli santrfor, 23 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.

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