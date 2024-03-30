GALATASARAY HABERİ: Ada'dan flaş Okan Buruk iddiası! Premier Lig ekibi teklif yapacak
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili Ada'dan sürpriz bir iddia geldi. 50 yaşındaki teknik adam için Premier Lig ekibinin devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
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Brighton'un başkanı Tony Bloom'un, Buruk'u çok beğendiği ve Aslan'ın hocasını gündemine aldığı öne sürüldü.
İngilizler'in teklif yapması sürpriz olmayacak.
Ancak; Buruk'un vereceği karar belirleyici olacak.
ÖNCELİĞİ GALATASARAY
Uzun vadede Avrupa'da çalışma planı bulunan 50 yaşındaki teknik direktörün önceliğinin Galatasaray olduğu ifade edildi.
Mayıs ayında Cimbom'da yaşanacak seçim sebebiyle Buruk ile resmi imzaların atılmasının sezon sonuna bırakıldığı öğrenildi.
Deneyimli teknik adam önce Galatasaray ile masaya oturacak.
Okan Buruk yönetimindeki Aslan, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 30 maçta topladığı 81 puanla zirvede yer alıyor.
Ayrıca lider Galatasaray, 20 golle ligin en az gol yiyen takımı durumunda bulunuyor.
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