GALATASARAY HABERİ: Ada'dan flaş Okan Buruk iddiası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

Galatasaray ile geçen sezon şampiyonluk yaşayan ve bu sezon da ipi göğüslemeyi hedefleyen Okan Buruk ile ilgili dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor.

DE ZERBI'NİN HALEFİ BURUK Ada'dan gelen son haberlere göre; Brighton'u çalıştıran ve hem Liverpool hem de Bayern Münih'in listesinde bulunan Roberto De Zerbi, sezon sonunda görevinden ayrılacak.