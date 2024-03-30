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GALATASARAY HABERİ: Ada'dan flaş Okan Buruk iddiası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili Ada'dan sürpriz bir iddia geldi. 50 yaşındaki teknik adam için Premier Lig ekibinin devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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GALATASARAY HABERİ: Ada'dan flaş Okan Buruk iddiası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

Galatasaray ile geçen sezon şampiyonluk yaşayan ve bu sezon da ipi göğüslemeyi hedefleyen Okan Buruk ile ilgili dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Ada'dan flaş Okan Buruk iddiası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

Takvim'in haberine göre Buruk'a, İngiliz ekibi Brighton'un gözünü diktiği iddia edildi

GALATASARAY HABERİ: Ada'dan flaş Okan Buruk iddiası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

DE ZERBI'NİN HALEFİ BURUK

Ada'dan gelen son haberlere göre; Brighton'u çalıştıran ve hem Liverpool hem de Bayern Münih'in listesinde bulunan Roberto De Zerbi, sezon sonunda görevinden ayrılacak.

GALATASARAY HABERİ: Ada'dan flaş Okan Buruk iddiası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

Brighton'un başkanı Tony Bloom'un, Buruk'u çok beğendiği ve Aslan'ın hocasını gündemine aldığı öne sürüldü.

GALATASARAY HABERİ: Ada'dan flaş Okan Buruk iddiası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

İngilizler'in teklif yapması sürpriz olmayacak.

GALATASARAY HABERİ: Ada'dan flaş Okan Buruk iddiası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

Ancak; Buruk'un vereceği karar belirleyici olacak.

GALATASARAY HABERİ: Ada'dan flaş Okan Buruk iddiası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

ÖNCELİĞİ GALATASARAY

Uzun vadede Avrupa'da çalışma planı bulunan 50 yaşındaki teknik direktörün önceliğinin Galatasaray olduğu ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Ada'dan flaş Okan Buruk iddiası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

Mayıs ayında Cimbom'da yaşanacak seçim sebebiyle Buruk ile resmi imzaların atılmasının sezon sonuna bırakıldığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Ada'dan flaş Okan Buruk iddiası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

Deneyimli teknik adam önce Galatasaray ile masaya oturacak.

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