TRANSFER HABERİ: Bayern Münih kararını verdi! Sacha Boey ve Galatasaray...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, yeni takımında istediği performansı sergileyemedi. Alman devinde yalnızca 2 maçta forma giyebilen Fransız futbolcunun ayrılığı gündeme geldi. Galatasaray'a kiralanacağı öne sürülen genç sağ bek hakkında Bayern Münih kararını verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Takımdaki geleceği merak konusu olan Fransız futbolcu ile ilgili çıkan ayrılık iddiaları gündem oldu.
GALATASARAY'A GELECEK Mİ?
Galatasaray'ın da Sacha Boey'in son durumunu yakından takip ettiği ve kiralık transferi için devreye girebileceği kaydedildi.
Alman ekibi Bayern Münih, genç yıldızın takımdaki geleceği hakkında kararını verdi.
AYRILIK SÖZ KONUSU DEĞİL!
Akşam'ın Almanya basınından derlediği habere göre; Sacha Boey'e ciddi bir yatırım yapıldığı ve ondan kolay bir şekilde vazgeçilmeyeceği belirtildi.
Söz konusu haberde; Bayern Münih'in genç sağ bekten vazgeçmediği ve ayrılık ihtimalinin de bulunmadığı kaydedildi.
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