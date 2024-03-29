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TRANSFER HABERİ: Bayern Münih kararını verdi! Sacha Boey ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, yeni takımında istediği performansı sergileyemedi. Alman devinde yalnızca 2 maçta forma giyebilen Fransız futbolcunun ayrılığı gündeme geldi. Galatasaray'a kiralanacağı öne sürülen genç sağ bek hakkında Bayern Münih kararını verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 14:35
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TRANSFER HABERİ: Bayern Münih kararını verdi! Sacha Boey ve Galatasaray...

Bayern Münih'e büyük beklentilerle transfer edilen Sacha Boey, şimdiye kadar beklenen performansı sergileyemedi.

TRANSFER HABERİ: Bayern Münih kararını verdi! Sacha Boey ve Galatasaray...

Sacha Boey'i uzun süre izleyen Alman devi, Galatasaray'a transfer için 30 milyon euro ödedi.

TRANSFER HABERİ: Bayern Münih kararını verdi! Sacha Boey ve Galatasaray...

Sakatlık da yaşayan genç sağ bek, Almanya Bundesliga'da yalnızca 2 karşılaşmada görev alabildi.

TRANSFER HABERİ: Bayern Münih kararını verdi! Sacha Boey ve Galatasaray...

Takımdaki geleceği merak konusu olan Fransız futbolcu ile ilgili çıkan ayrılık iddiaları gündem oldu.

TRANSFER HABERİ: Bayern Münih kararını verdi! Sacha Boey ve Galatasaray...

GALATASARAY'A GELECEK Mİ?
Galatasaray'ın da Sacha Boey'in son durumunu yakından takip ettiği ve kiralık transferi için devreye girebileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Bayern Münih kararını verdi! Sacha Boey ve Galatasaray...

Alman ekibi Bayern Münih, genç yıldızın takımdaki geleceği hakkında kararını verdi.

TRANSFER HABERİ: Bayern Münih kararını verdi! Sacha Boey ve Galatasaray...

AYRILIK SÖZ KONUSU DEĞİL!
Akşam'ın Almanya basınından derlediği habere göre; Sacha Boey'e ciddi bir yatırım yapıldığı ve ondan kolay bir şekilde vazgeçilmeyeceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Bayern Münih kararını verdi! Sacha Boey ve Galatasaray...

Söz konusu haberde; Bayern Münih'in genç sağ bekten vazgeçmediği ve ayrılık ihtimalinin de bulunmadığı kaydedildi.

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