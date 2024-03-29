GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da Samuray harekatı! Menajeriyle yapılan görüşme...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, daha önce de listede yer alan Japon yıldızı yeniden gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, futbolcunun menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar...
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Yıldız ismin menajeriyle ile temas kuruldu.
Görüşmenin son derece olumlu geçtiği belirtildi.
Kamada forvet arkası, on numara ve merkez orta saha olarak görev yapabiliyor.
27 yaşındaki Kamada'nın başka teklifler de aldığı ortaya çıktı.
Ancak Galatasaray'a daha sıcak baktığı kaydedildi.
Kamada büyük umutlarla İtalya ekibine gelmişti.
Lazio'da aradığını bulamayan yıldız futbolcu 20 maçta 1 gol attı.
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