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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da Samuray harekatı! Menajeriyle yapılan görüşme...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, daha önce de listede yer alan Japon yıldızı yeniden gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, futbolcunun menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da Samuray harekatı! Menajeriyle yapılan görüşme...

Galatasaray'ın hareketli bir transfer dönemi geçirmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da Samuray harekatı! Menajeriyle yapılan görüşme...

Cimbom, eski gözdesi Daichi Kamada için tekrar kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da Samuray harekatı! Menajeriyle yapılan görüşme...

Japon futbolcunun Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da Samuray harekatı! Menajeriyle yapılan görüşme...

Yıldız ismin menajeriyle ile temas kuruldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da Samuray harekatı! Menajeriyle yapılan görüşme...

Görüşmenin son derece olumlu geçtiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da Samuray harekatı! Menajeriyle yapılan görüşme...

Kamada forvet arkası, on numara ve merkez orta saha olarak görev yapabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da Samuray harekatı! Menajeriyle yapılan görüşme...

27 yaşındaki Kamada'nın başka teklifler de aldığı ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da Samuray harekatı! Menajeriyle yapılan görüşme...

Ancak Galatasaray'a daha sıcak baktığı kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da Samuray harekatı! Menajeriyle yapılan görüşme...

Kamada büyük umutlarla İtalya ekibine gelmişti.

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