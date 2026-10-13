Galatasaray'da yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yönetim takımdaki o yıldız için kolları sıvadı. Futbolcunun bonservis bedeli için 40 milyon Euro alt sınır olarak belirlendi. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 12:15 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 12:22
Sarı-kırmızılılarda iç transfer çalışmaları kapsamında takımdaki o yıldız için yeni sözleşme hazırlığı yapılıyor.
Cimbom'da 3-1'lik Kasımpaşa galibiyetinde performansıyla öne çıkan milli futbolcuyla masaya oturmayı planlayan yönetim, mevcut kontratın süresini uzatmayı planlıyor.
Takvim'in haberine göre; Cimbom, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz ile daha uzun vadeli bir anlaşma yapmayı hedefliyor.
40 MİLYON EURO ALT SINIR!
Sezon başında önemli kulüplerden ciddi transfer teklifleri alan yıldız oyuncunun takımda kalmasına karar verilmişti
Dursun Özbek yönetimi, 26 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda belirlediği bonservis bedelinden geri adım atmayı düşünmüyor.
Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun 40 milyon Euro'nun altında bir rakama satışına onay vermeyi planlamıyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI:
Barış Alper Yılmaz bu sezon sahaya çıktığı 8 karşılaşmada 1 kez ağları sarstı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.