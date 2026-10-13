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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak!

Galatasaray'da yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yönetim takımdaki o yıldız için kolları sıvadı. Futbolcunun bonservis bedeli için 40 milyon Euro alt sınır olarak belirlendi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 12:15 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 12:22
Galatasaray'da radikal karar! Yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev maçta Barcelona ile kozlarını paylaşacak.

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Galatasaray'da radikal karar! Yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak

Cimbom'da tek hedef bu maçtan galibiyet ile ayrılarak tarihi bir zafer elde etmek.

Galatasaray'da radikal karar! Yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak

Kritik karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı camiada nefesler tutulurken saha dışında da önemli gelişmeler söz konusu.

Galatasaray'da radikal karar! Yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak

Sarı-kırmızılılarda iç transfer çalışmaları kapsamında takımdaki o yıldız için yeni sözleşme hazırlığı yapılıyor.

Galatasaray'da yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak!

Cimbom'da 3-1'lik Kasımpaşa galibiyetinde performansıyla öne çıkan milli futbolcuyla masaya oturmayı planlayan yönetim, mevcut kontratın süresini uzatmayı planlıyor.

Galatasaray'da radikal karar! Yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak

Takvim'in haberine göre; Cimbom, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz ile daha uzun vadeli bir anlaşma yapmayı hedefliyor.

Galatasaray'da radikal karar! Yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak

40 MİLYON EURO ALT SINIR!

Sezon başında önemli kulüplerden ciddi transfer teklifleri alan yıldız oyuncunun takımda kalmasına karar verilmişti

Galatasaray'da radikal karar! Yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak

Dursun Özbek yönetimi, 26 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda belirlediği bonservis bedelinden geri adım atmayı düşünmüyor.

Galatasaray'da radikal karar! Yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak

Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun 40 milyon Euro'nun altında bir rakama satışına onay vermeyi planlamıyor.

Galatasaray'da radikal karar! Yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak

BU SEZONKİ PERFORMANSI:

Barış Alper Yılmaz bu sezon sahaya çıktığı 8 karşılaşmada 1 kez ağları sarstı.

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