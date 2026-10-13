Yapay zekadan Galatasaray-Barcelona maçı için tahmin: Skoru ve gol atacak isimleri açıkladı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray'da gözler dev maça çevrilirken, yapay zeka skor tahminini ve fileleri havalandırması öngördüğü oyuncuları paylaştı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 12:05
Barcelona ise bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Barcelona'da ise Brezilyalı yıldız Raphinha, İsveçli genç yetenek Roony Bardghji ve Danimarkalı stoper Andreas Christensen, sakatlıkları nedeniyle temsilcimize karşı görev yapamayacak.
Yapay zeka, zorlu karşılaşma öncesinde bir skor tahmininde bulunurken, golleri kimin kaydedeceğini de tahmin etti.
Tahmine göre Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazanacak.
Galatasaray'ın tek golünün Rafael Leao'dan geleceği belirtilirken, Barcelona'nın golleri için Lamine Yamal ve Gabriel Jesus tahmini geldi.
Opta da resmi internet sitesinden bir tahmin paylaştı. Karşılaşma öncesinde yapılan tahminde Galatasaray'ın kazanma olasılığı yüzde 13,4 olarak hesaplandı.
Barcelona'nın galibiyet yüzdesi 68,9 olarak tahmin edilirken, beraberlik ihtimaline ise yüzde 17,7 olarak öngörüldü.
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