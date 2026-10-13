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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Yapay zekadan Galatasaray-Barcelona maçı için tahmin: Skoru ve gol atacak isimleri açıkladı!

Yapay zekadan Galatasaray-Barcelona maçı için tahmin: Skoru ve gol atacak isimleri açıkladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray'da gözler dev maça çevrilirken, yapay zeka skor tahminini ve fileleri havalandırması öngördüğü oyuncuları paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 12:05
Yapay zekadan Galatasaray-Barcelona maçı için tahmin: Skoru ve gol atacak isimleri açıkladı!

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek.

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Yapay zekadan Galatasaray-Barcelona maçı için tahmin: Skoru ve gol atacak isimleri açıkladı!

RAMS Park Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida düdük çalacak.

Yapay zekadan Galatasaray-Barcelona maçı için tahmin: Skoru ve gol atacak isimleri açıkladı!

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup olmuştu.

Yapay zekadan Galatasaray-Barcelona maçı için tahmin: Skoru ve gol atacak isimleri açıkladı!

Barcelona ise bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.

Yapay zekadan Galatasaray-Barcelona maçı için tahmin: Skoru ve gol atacak isimleri açıkladı!

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Yapay zekadan Galatasaray-Barcelona maçı için tahmin: Skoru ve gol atacak isimleri açıkladı!

Barcelona'da ise Brezilyalı yıldız Raphinha, İsveçli genç yetenek Roony Bardghji ve Danimarkalı stoper Andreas Christensen, sakatlıkları nedeniyle temsilcimize karşı görev yapamayacak.

Yapay zekadan Galatasaray-Barcelona maçı için tahmin: Skoru ve gol atacak isimleri açıkladı!

Yapay zeka, zorlu karşılaşma öncesinde bir skor tahmininde bulunurken, golleri kimin kaydedeceğini de tahmin etti.

Yapay zekadan Galatasaray-Barcelona maçı için tahmin: Skoru ve gol atacak isimleri açıkladı!

Tahmine göre Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazanacak.

Yapay zekadan Galatasaray-Barcelona maçı için tahmin: Skoru ve gol atacak isimleri açıkladı!

Galatasaray'ın tek golünün Rafael Leao'dan geleceği belirtilirken, Barcelona'nın golleri için Lamine Yamal ve Gabriel Jesus tahmini geldi.

Yapay zekadan Galatasaray-Barcelona maçı için tahmin: Skoru ve gol atacak isimleri açıkladı!

Opta da resmi internet sitesinden bir tahmin paylaştı. Karşılaşma öncesinde yapılan tahminde Galatasaray'ın kazanma olasılığı yüzde 13,4 olarak hesaplandı.

Yapay zekadan Galatasaray-Barcelona maçı için tahmin: Skoru ve gol atacak isimleri açıkladı!

Barcelona'nın galibiyet yüzdesi 68,9 olarak tahmin edilirken, beraberlik ihtimaline ise yüzde 17,7 olarak öngörüldü.

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