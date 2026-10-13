Barcelona'dan iddialı açıklama! Galatasaray maçı öncesi...
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona, temsilcilerimizden Galatasaray'a konuk olacak. İspanyol ekibinin başkanı Joan Laporta, sarı-kırmızılılarla oynayacakları mücadele öncesi iddialı açıklamalar yaptı. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 14:07
"REKABETÇİ VE DENGELİ BİR TAKIMIZ"
Laporta, "Hissettiğimizden ziyade hedefimiz, katıldığımız tüm organizasyonlarda şampiyonluğun adaylarından biri olmak. Son derece rekabetçi ve dengeli bir takımız. Deco ve ekibi çok iyi bir iş çıkardı.
"SÜPER KUPA İÇİN BURAYA GELECEĞİZ"
Şu anda beklentiler yüksek, hem de çok yüksek. La Liga'ya iyi başladık. Şubat ayında Süper Kupa için buraya geleceğiz ve Kral Kupası başladığında o kupayı kazanmak için de aday olmak isteyeceğiz.
"BU YIL KENDİMİZE BU HEDEFİ KOYDUK"
Şampiyonlar Ligi konusunda ise büyük bir heyecan duyduğumuzu biliyorsunuz. Oyuncular, teknik ekip, sportif direktörlük ve tüm Barcelona camiası bu heyecanı paylaşıyor. Bu yıl kendimize bu hedefi koyduk.
"DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLUNU OYNUYORUZ"
Barcelona en iyi futbolu oynayan takım, bunu tüm alçakgönüllülüğümle söylüyorum. Avrupa'nın, dolayısıyla dünyanın en iyi futbolunu oynuyoruz. Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi çok iyi durumda olan başka takımlar da var. Onlar da şampiyonluk adayları.
"BURASI TAM ANLAMIYLA CEHENNEM"
Elbette sürpriz yapabilecek kulüpler de her zaman vardır ancak en iyi oynayan ve en çok gösteri sunan takım biziz. Bu durum futbolseverlerin, özellikle de Barcelona taraftarlarının keyif almasını sağlıyor. Eğlendiren ve beğenilen bir futbol oynuyoruz. Burası tavsiye ettiğim, harika bir şehir. Bu stadyumda futbolun nefesini hissediyorsunuz ve burası tam anlamıyla bir cehennem. Böyle maçlarda oynamayı seversiniz." dedi.
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