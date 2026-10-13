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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe, Aston Villa'ya konuk oluyor

Fenerbahçe, Aston Villa'ya konuk oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, ikinci hafta maçında çarşamba günü TSİ 22.00'de Aston Villa ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 13:07
Fenerbahçe, Aston Villa'ya konuk oluyor

Villa Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe, ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.

TEK EKSİK MERT MÜLDÜR

Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında tek oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

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