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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Marco Asensio'dan sakatlık açıklaması: Sahalardan uzak kalmak...

Marco Asensio'dan sakatlık açıklaması: Sahalardan uzak kalmak...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla geçen Fenerbahçe'de mücadeleyi 1 golle tamamlayan Marco Asensio, müsabaka sonrası sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 12:49 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 12:50
Marco Asensio'dan sakatlık açıklaması: Sahalardan uzak kalmak...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, haftayı kayıpsız olarak kapattı.

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Marco Asensio'dan sakatlık açıklaması: Sahalardan uzak kalmak...

Fenerbahçe adına uzun süredir ilk 11'de yer alamayan Marco Asensio, gol attığı karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Marco Asensio'dan sakatlık açıklaması: Sahalardan uzak kalmak...

İspanyol yıldız, "Takıma geri döndüğum için çok mutluyum. Tekrardan takım arkadaşlarımla olmak için çok istekliydim.

Marco Asensio'dan sakatlık açıklaması: Sahalardan uzak kalmak...

Sahalardan uzak kalmak her zaman zordur, çünkü takım arkadaşlarınızla olup onlara yardım etmek ve onlarla olmak isterseniz.

Marco Asensio'dan sakatlık açıklaması: Sahalardan uzak kalmak...

Açıkçası çok mutluyum. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor.

Marco Asensio'dan sakatlık açıklaması: Sahalardan uzak kalmak...

Çünkü biliyoruz ki oynayacağimız her maç bizim için bir final. Çalışmalarımız meyvelerini veriyor." ifadelerini kullandı.

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