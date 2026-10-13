Marco Asensio'dan sakatlık açıklaması: Sahalardan uzak kalmak...
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla geçen Fenerbahçe'de mücadeleyi 1 golle tamamlayan Marco Asensio, müsabaka sonrası sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalına değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 12:49 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 12:50
Sahalardan uzak kalmak her zaman zordur, çünkü takım arkadaşlarınızla olup onlara yardım etmek ve onlarla olmak isterseniz.
Açıkçası çok mutluyum. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor.
Çünkü biliyoruz ki oynayacağimız her maç bizim için bir final. Çalışmalarımız meyvelerini veriyor." ifadelerini kullandı.
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